Леди Гага упала со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С концертным шоу Enigma Леди Гага выступала в Вегасе с декабря прошлого года

Поп-певица, лауреат премии Оскар Леди Гага свалилась в толпу зрителей в последний день своей концертной серии в Лас-Вегасе.

Перед этим звезда пригласила на сцену фаната по имени Джек, чтобы станцевать вместе, и прыгнула в его объятия. Однако Джек не удержался на ногах, и оба упали со сцены в партер.

"Мы на полном серьезе подумали, что она убилась, - написал один из зрителей, присутствовавших на концерте. - Но потом она как ни в чем не бывало спела следующую песню".

На сцену Леди Гага вернулась вместе с Джеком и попросила аудиторию поддержать парня, чтобы он не расстраивался.

"Потрясающе, мы так нравимся друг другу, что даже вдвоем рухнули с этой чертовой сцены. Мы как Джек и Роуз из "Титаника". Надо потом будет попить чаю вместе", - сказала она во всеуслышание.

Поклонники Леди Гаги были обеспокоены тем, что падение могло быть опасно для певицы, страдающей редким заболеванием соединительных тканей. Фибромиалгия вызывает постоянную боль во всем теле, понижает порог чувствительности и может вести к постоянной усталости, склерозу и бессоннице.

В 2013 году певица отменила гастрольный тур из-за травмы бедра.

Однако похоже, что происшествие в Вегасе не отразилось на ее самочувствии. Леди Гага быстро поднялась с помощью охранников и сказала: "Всё о'кей. Единственное, что не о'кей - лестницы не хватает, чтобы я могла забраться обратно на эту сцену".

Оступившийся поклонник разнервничался и заплакал, но звезда бросилась успокаивать его:"Не переживай, всё хорошо. Ты не виноват. Можешь мне пообещать кое-что? Можешь прямо сейчас простить себя за то, что тут случилось?"

Гага опять подняла Джека на сцену и спела вместе с ним Million Reasons.

К концу шоу певица без помарок исполнила сложный танец с элементами гимнастики, сопровождающий ее самую известную песню, Bad Romance.