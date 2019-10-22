В Австралии умер Крис, самый шерстистый баран в мире

Правообладатель иллюстрации RSPCA Image caption По подсчетам специалистов-стригалей, к моменту обнаружения Криса в лесу он проходил без стрижки около шести лет.

Баран Крис - один из самых известных представителей мериносовой породы овец - скончался в Австралии.

Он прославился в 2015 году, когда его нашли в лесах неимоверно обросшим. Накопившийся за шесть лет блужданий в дикой природе объем шерсти уже угрожал его жизни. Когда с него состригли 41 кг высококачественных волокон, оказалось, что это мировой рекорд.

"Мы убиты горем. Он был милым, мудрым, дружелюбным", - написали в сети сотрудники природного заказника Литтл Оук.

Барану Крису было приблизительно 10 лет, это вполне солидный возраст для мериносовых овец.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Когда Криса нашли, вес его шерсти в пять раз превышал нормальный

История самого лохматого барана, найденного близ Канберры четыре года назад, принесла Крису множество поклонников во всем мире.

В тот момент зоологи и специалисты по овцеводству предупреждали, что животное может не выдержать веса шерсти, накопившейся за несколько лет жизни в дикой природе - этот вес в пять раз превышал нормальный.

На выручку пришел чемпион Австралии среди стригалей Иэн Элкин, он утверждал, что за 35 лет работы с овцами никогда не видел ничего подобного.

Правообладатель иллюстрации RSPCA Image caption До и после: снятие 41 кг шерсти значительно изменило внешний вид Криса (розовые пятна - от антисептика, которым обработали ранки)

Сотни австралийцев выразили желание взять Криса на свое попечение. Состриженная шерсть знаменитого барана была даже выставлена в Национальном музее Австралии.

Кончина мериноса оказалась скоропостижной. Кейт Люк, которая ухаживала за ним в заповеднике, рассказала газете Canberra Times, что в последние несколько дней Крис выглядел здоровым.

Как сказано в заявлении заказника Литтл Оук, хотя всему миру Крис был известен благодаря своей шерсти, для коллектива заказника дружба с ним значила намного больше.