В Австралии умер Крис, самый шерстистый баран в мире
Баран Крис - один из самых известных представителей мериносовой породы овец - скончался в Австралии.
Он прославился в 2015 году, когда его нашли в лесах неимоверно обросшим. Накопившийся за шесть лет блужданий в дикой природе объем шерсти уже угрожал его жизни. Когда с него состригли 41 кг высококачественных волокон, оказалось, что это мировой рекорд.
"Мы убиты горем. Он был милым, мудрым, дружелюбным", - написали в сети сотрудники природного заказника Литтл Оук.
Барану Крису было приблизительно 10 лет, это вполне солидный возраст для мериносовых овец.
История самого лохматого барана, найденного близ Канберры четыре года назад, принесла Крису множество поклонников во всем мире.
В тот момент зоологи и специалисты по овцеводству предупреждали, что животное может не выдержать веса шерсти, накопившейся за несколько лет жизни в дикой природе - этот вес в пять раз превышал нормальный.
На выручку пришел чемпион Австралии среди стригалей Иэн Элкин, он утверждал, что за 35 лет работы с овцами никогда не видел ничего подобного.
Сотни австралийцев выразили желание взять Криса на свое попечение. Состриженная шерсть знаменитого барана была даже выставлена в Национальном музее Австралии.
Кончина мериноса оказалась скоропостижной. Кейт Люк, которая ухаживала за ним в заповеднике, рассказала газете Canberra Times, что в последние несколько дней Крис выглядел здоровым.
Как сказано в заявлении заказника Литтл Оук, хотя всему миру Крис был известен благодаря своей шерсти, для коллектива заказника дружба с ним значила намного больше.