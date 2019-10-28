Кто разнашивает туфли королевы и другие секреты гардероба Елизаветы II
Журнал Hello опубликовал отрывки из новой книги королевского костюмера и конфидантки Анджелы Келли "Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб".
Заручившись высочайшим позволением, королевская костюмерша рассказала о секретах жизни и гардероба Ее Величества. Что мы узнали?
Когда Дэнни Бойл предложил королеве сняться с Джеймсом Бондом, она согласилась не раздумывая
Когда режиссер Дэнни Бойл предложил королеве Елизавете II сняться в эпизоде с Джеймсом Бондом для открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, она приняла это предложение не задумываясь.
Самой Келли поручили сшить два идентичных персиковых платья: одно для королевы, другое - для каскадера, которому предстояло прыгать из вертолета и приземляться на стадионе.
- Что лежит в сумочке у королевы?
- Двойник Джеймса Бонда с Олимпиады-2012 погиб
- В шляпе королевы нашли сходство с флагом ЕС. Совпадение?
У королевы действительно есть помощники, которые разнашивают ее туфли
Анджела Келли подтвердила, что туфли Елизаветы II действительно разнашивают другие люди.
О том, что у монарха существуют такие помощники, рассказывал еще королевский кутюрье Стюарт Парвин. В интервью Sunday Times в 2012 году он говорил: "Туфли должны быть удобными всегда. У нее есть кто-то, кто их носит. Королева не может сказать: мне неудобно, я не могу идти. Она имеет право на то, чтобы кто-то ей их разнашивал".
Теперь это подтвердила и королевская костюмерша: "У королевы очень мало времени на себя, и у нее нет времени разнашивать обувь".
Келли ризналась, что этим занималась в том числе и она сама: у них с королевой один размер ноги.
Королева скрывает цвет своей шляпки перед скачками в Аскоте из-за букмекерских контор
Появление Елизаветы II на скачках в Аскоте вызывает ажиотаж не только у поклонников ее стиля, но и у завсегдатаев букмекерских контор, которые пытаются угадать, какого цвета шляпка будет в этот день на королеве.
Анджеле Келли однажды даже пришлось встречаться с руководителем одной из таких компаний и договариваться о времени прекращения приема таких ставок. А во дворце накануне скачек специально выставили несколько шляпок разных цветов - чтобы о настоящем цвете до самого последнего момента не знал никто.
Объятия с Мишель Обамой не были нарушением протокола. Да и протокола такого нет
Когда мировая пресса писала о том, что Елизавета II нарушила придворный этикет, позволив обнять себя Мишель Обаме, это было большим преувеличением, считает Анджела Келли.
"Это было естественное желание королевы выразить любовь и уважение к этой замечательной женщине, и не существует протокола, которого следовало бы придерживаться [в этом вопросе], - пишет она. - Когда кто-либо хочет проявить нежные чувства или просто помочь пройти Ее Величеству несколько ступеней, это просто человеческая доброта. И королева с благодарностью принимает ее. Любой человек, который находится возле королевы, не представляет угрозы, ему можно доверять".
Пресса обвиняла Мишель Обаму в нарушении протокола в 2009 году, когда она приобняла королеву в Букингемском дворце во время официального визита президента США в Великобританию.
Мишель Обама вспоминала об этом случае в своей книге "Становление" (2018). По ее признанию, в тот момент они устали от официальных мероприятий и признались друг другу, что у них обеих болят ноги из-за каблуков. И тогда Мишель Обама положила королеве руку на плечу в знак моральной поддержки.
Крестильную рубашку в королевской семье подкрашивали чаем
Копию королевской крестильной рубашки, которой заменили оригинал 1841 года и в которой крестили всех троих детей герцога и герцогини Кембриджских, подкрашивали крепким чаем, рассказала Анджела Келли.
Это было сделано для того, чтобы она как можно больше походила на оригинал - знаменитую крестильную рубашку, в которой полтора столетия крестили всех младенцев королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Чарльза и саму Елизавету II.
После каждого крещения ее бережно стирали руками, пока в начале XXI века она не пришла в негодность. В 2008 году по заказу королевской семьи была изготовлена ее точная копия. А для того, чтобы она выглядела аутентично, ее на несколько минут положили в емкость с холодной водой и пакетиком крепкого йоркширского чая.