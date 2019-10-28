Кто разнашивает туфли королевы и другие секреты гардероба Елизаветы II

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Елизавета II, королевская костюмерша Анджела Келли (справа) и редактор Vogue Анна Винтур

Журнал Hello опубликовал отрывки из новой книги королевского костюмера и конфидантки Анджелы Келли "Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб".

Заручившись высочайшим позволением, королевская костюмерша рассказала о секретах жизни и гардероба Ее Величества. Что мы узнали?

Когда Дэнни Бойл предложил королеве сняться с Джеймсом Бондом, она согласилась не раздумывая

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Каскадер, изображающий королеву, прыгает из вертолета во время церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года

Когда режиссер Дэнни Бойл предложил королеве Елизавете II сняться в эпизоде с Джеймсом Бондом для открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, она приняла это предложение не задумываясь.

Самой Келли поручили сшить два идентичных персиковых платья: одно для королевы, другое - для каскадера, которому предстояло прыгать из вертолета и приземляться на стадионе.

У королевы действительно есть помощники, которые разнашивают ее туфли

Анджела Келли подтвердила, что туфли Елизаветы II действительно разнашивают другие люди.

О том, что у монарха существуют такие помощники, рассказывал еще королевский кутюрье Стюарт Парвин. В интервью Sunday Times в 2012 году он говорил: "Туфли должны быть удобными всегда. У нее есть кто-то, кто их носит. Королева не может сказать: мне неудобно, я не могу идти. Она имеет право на то, чтобы кто-то ей их разнашивал".

Теперь это подтвердила и королевская костюмерша: "У королевы очень мало времени на себя, и у нее нет времени разнашивать обувь".

Келли ризналась, что этим занималась в том числе и она сама: у них с королевой один размер ноги.

Королева скрывает цвет своей шляпки перед скачками в Аскоте из-за букмекерских контор

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева на скачках в Аскоте в 2019 году

Появление Елизаветы II на скачках в Аскоте вызывает ажиотаж не только у поклонников ее стиля, но и у завсегдатаев букмекерских контор, которые пытаются угадать, какого цвета шляпка будет в этот день на королеве.

Анджеле Келли однажды даже пришлось встречаться с руководителем одной из таких компаний и договариваться о времени прекращения приема таких ставок. А во дворце накануне скачек специально выставили несколько шляпок разных цветов - чтобы о настоящем цвете до самого последнего момента не знал никто.

Объятия с Мишель Обамой не были нарушением протокола. Да и протокола такого нет

Media playback is unsupported on your device Мишель Обама приобнимает королеву

Когда мировая пресса писала о том, что Елизавета II нарушила придворный этикет, позволив обнять себя Мишель Обаме, это было большим преувеличением, считает Анджела Келли.

"Это было естественное желание королевы выразить любовь и уважение к этой замечательной женщине, и не существует протокола, которого следовало бы придерживаться [в этом вопросе], - пишет она. - Когда кто-либо хочет проявить нежные чувства или просто помочь пройти Ее Величеству несколько ступеней, это просто человеческая доброта. И королева с благодарностью принимает ее. Любой человек, который находится возле королевы, не представляет угрозы, ему можно доверять".

Пресса обвиняла Мишель Обаму в нарушении протокола в 2009 году, когда она приобняла королеву в Букингемском дворце во время официального визита президента США в Великобританию.

Мишель Обама вспоминала об этом случае в своей книге "Становление" (2018). По ее признанию, в тот момент они устали от официальных мероприятий и признались друг другу, что у них обеих болят ноги из-за каблуков. И тогда Мишель Обама положила королеве руку на плечу в знак моральной поддержки.

Крестильную рубашку в королевской семье подкрашивали чаем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Луи в точной копии рубашки 1841 года, изготовленной еще по заказу королевы Виктории

Копию королевской крестильной рубашки, которой заменили оригинал 1841 года и в которой крестили всех троих детей герцога и герцогини Кембриджских, подкрашивали крепким чаем, рассказала Анджела Келли.

Это было сделано для того, чтобы она как можно больше походила на оригинал - знаменитую крестильную рубашку, в которой полтора столетия крестили всех младенцев королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Чарльза и саму Елизавету II.

После каждого крещения ее бережно стирали руками, пока в начале XXI века она не пришла в негодность. В 2008 году по заказу королевской семьи была изготовлена ее точная копия. А для того, чтобы она выглядела аутентично, ее на несколько минут положили в емкость с холодной водой и пакетиком крепкого йоркширского чая.