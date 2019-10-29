Под Хеллоуин астрономы опубликовали фото "космического призрака"

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Астрономы НАСА и Европейского комического агентства опубликовали фото "космического призрака". Так выглядит столкновение двух галактик, расположенных примерно в 700 млн световых лет от Земли.

Снимок был сделан телескопом "Хаббл" в видимом диапазоне еще 19 июня, однако его публикацию ученые приберегли на осень: 31 октября во многих странах мира отмечается Хеллоуин, празднование которого традиционно сопровождается изображениями разного рода нечисти.