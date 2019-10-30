Сотни коал, вероятно, погибли в лесном пожаре в Австралии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Популяция коал падает уже несколько десятилетий

Сотни коал, как полагают, погибли в результате лесного пожара на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Пожар охватил примерно 20 гектаров леса, который служил одним из основных мест обитания коал в штате. Эксперты называют гибель коал национальной трагедией.

Лес находился примерно в 400 километрах к северу от Сиднея, неподалеку от Порт-Маккуори.

Популяция коал в Австралии падает уже несколько десятилетий.

Диких коал осталось всего лишь около 43 тысяч. По словам экспертов, это объясняется деградацией среды обитания этих животных, эпидемиями, нападениями со стороны собак, а также климатическими изменениями.

Коалы входят в список животных, находящихся под угрозой, составленный министерством защиты окружающей среды Австралии.

Активистка организации, занимающейся спасением коал, Чейн Фланаган говорит, что лесной пожар был столь мощным, что, скорее всего, погибли сотни коал.

По ее словам спасатели ожидают худшего исхода, но не могут отправиться в эту местность, так как лес все еще горит.

Коалы часто становятся жертвами лесных пожаров. В таких случаях они обычно добираются до верхушки дерева, сжимаются в комок и ожидают, когда минует опасность.

"Если пламя распространяется быстро и лишь несколько подпаливает их мех, то с ними все в порядке, а мех вырастает обратно", - говорит Су Аштон из больницы для коал в Порт-Маккуори.

Но если огонь охватывает все дерево, то коалы гибнут.

За последние несколько месяцев в штате Новый Южный Уэльс произошли сотни лесных пожаров.