Правообладатель иллюстрации Palthi92/Instagram Palthi2m/Snapchat Image caption На станции "Миромениль" на полчаса остановили движение поездов и выключили электричество

Пассажиры парижского метро, дожидавшиеся поезда на станции "Миромениль", не поверили своим глазам, когда безбилетник, чтобы скрыться от контроллеров, спрыгнул на рельсы и побежал по ним.

Рельсы метро представляют серьезный риск для жизни людей. Любой, кто спрыгнет или упадет с платформы, может получить удар электрическим током в 750 вольт от контактного рельса.

Происшествие случилось незадолго до полудня в понедельник. На сильно загруженной Линии 9 на полчаса остановили движение поездов, и на шести станциях отключили электричество.

Безбилетник бежал по направлению к туннелю, а контроллеры преследовали его по платформе. Мужчину впоследствии поймали, но какие меры наказания к нему применили, неизвестно.

В Париже за безбилетный проезд полагается штраф в 50 евро.

Видео инцидента, снятое одним из очевидцев, разошлось по интернету. "Я и раньше видел, как люди убегали от контролеров, но этот парень!" - написал в "Твиттере" пассажир.

Другой пользователь соцсети согласился, что бесплатный проезд в метро, пожалуй, не стоит того, чтобы лишаться из-за него жизни.

"Метро не на батарейках работает, - написал он. - Этот парень готов умереть от удара током за проезд, который стоит 1.90 евро! Он должен поблагодарить контролеров за то, что они спасли ему жизнь, отключив электричество".