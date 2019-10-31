Почему не всем понравились гендерно-нейтральные эмодзи от Apple
Презентация новых эмодзи от Apple ставила своей целью максимальную инклюзивность - например, улучшить репрезентацию гендерно-нейтральных и небинарных людей. Но далеко не всех в ЛГБТ-сообществе впечатлили новые иконки.
328 новых эмотиконов появились на этой неделе в программной версии iOS 13.2. Среди новых эмодзи даже есть вампиры и русалки, причем в нескольких (минимум трех) вариантах с различными гендерными признаками.
Google предложил пользователям операционной системы Android свои небинарные эмодзи еще в мае.
- Канадская феминистка считает, что трансгендерные женщины - это мужчины. За это ее многие не любят
- Новые эмодзи Unicode: людям с инвалидностью везде дорога
- Символ "Окей" стал жестом ненависти. Какие еще эмодзи вызывали скандал?
С одной стороны, многие члены ЛГБТ-сообщества приветствовали нововведения и радовались, что библиотека эмотиконов стала более репрезентативной. С другой стороны, кое-кто стал недоумевать, как можно сгрести всех небинарных людей под одну визуальную иконку, учитывая их разнообразие.
"Я очень критически к этому отношусь, поскольку эти эмодзи будто бы закрепляют идею какого-то особенного, конкретного образа небинарных людей, но как вы тогда решите, как должны выглядеть гендерно-нейтральные персоны, или почему конкретно эти эмодзи представляют большинство гендерно-неконформных людей", - рассуждает сама с собой пользовательница @lavenderblunt.
"Эти эмодзи не небинарные, они андрогинные. Небинарность не образ и не эстетика - это состояние человека, а не его одежда. Гендерное выражение не равно гендерной идентичности", - советует не путаться в понятиях @UglaStefania.
Однако и радость от появления новых символов пользователи в соцсетях выражали не менее ярко.
"В iOS 13.2 появились гендерно-нейтральные эмодзи, и моё сердце буквально забилось быстрее, я так счастлив_а", - аплодирует @LandonEatGhosts.
"ТЕПЕРЬ. ЕСТЬ. НЕБИНАРНЫЕ. ЭМОДЗИ", - восхищается @_KimHernandez.
Компании по миру всё больше фокусируются на инклюзивности: так, приложение для знакомств Tinder недавно позволило пользователям самим выбирать свою сексуальную и гендерную идентичность; в прошлом году бренд H&M выпустил коллекцию одежды, в равной степени предлагаемую покупателям любой гендерной идентичности; создатели Барби из Mattel в прошлом месяце выпустили серию гендерно-нейтральных кукол.
iOS 13.2 также включает в себя эмодзи, изображающие людей на инвалидных колясках, а также с тростью, слуховыми аппаратами или механическими руками и ногами.
Также есть несколько неожиданных и очень специфических новых эмодзи, включая йо-йо, банджо и пакет сока.
Согласно "Энциклопедии эмодзи" (Emojipedia), в настоящее время в операционных системах насчитывается 3178 смайликов. Ещё девять лет назад их было в пять раз меньше.
В феврале этого года международная группа стандартов кодирования Unicode учла критику пользователей Android и Apple и уделила особое внимание инклюзивности: среди одобренных тогда символов как раз появились слуховые аппараты, протезы и даже собака-поводырь.
Резко расширилась линейка эмотиконов, показывающих пары различных рас с различными гендерными идентичностями.
Тогда же впервые появилось эмодзи в виде капли крови как способ помочь обсуждать тему менструации.