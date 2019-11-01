В Нью-Йорке запрещают фуа-гра. Рестораторы намерены бороться

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В Британии фуа-гра не производят, но подают, например в ресторане Fat Duck знаменитого шеф-повара Хестона Блюменталя

Власти Нью-Йорка запретили продажу паштета из гусиной печени, или фуа-гра - знаменитого французского деликатеса, который предпочитают многие гурманы во всем мире.

Члены городского совета Нью-Йорка проголосовали 42-мя голосами против 6-ти за введение запрета на продажу и заготовку определенных продуктов "из насильственно откармливаемой птицы".

Запрет вступает в силу в 2022 году, а за нарушение виновникам будет грозить штраф от 500 до 2000 долларов.

Традиционно фуа-гра производится путем раскармливания кукурузой через зонд гусей и уток, у которых разбухает печень. Из нее затем специальным образом изготавливается паштет.

Защитники животных указывают, что эта практика жестока и причиняет страдания домашней птице. Однако фермеры, которые занимаются производством этого продукта, говорят, что заботятся о своей птице должным образом.

Крупнейший в США производитель фуа-гра, компания Hudson Valley Foie Gras, намеревается оспаривать этот запрет в суде, указывая, что Нью-Йорк приносит треть доходов от продажи их специализированной фермерской продукции.

Попытка запретить этот деликатес увенчалась успехом не во всех штатах.

Городской совет Чикаго одобрил его в 2006 году, однако два года спустя он был отозван, после того как тогдашний мэр города Ричард Дейли назвал его самым глупым постановлением, которое когда-либо принималось в этом городе.

Запрет в Калифорнии на продажу фуа-гра был принят в 2012 году и остается в силе, поскольку апелляция производителей была в январе 2019 года отклонена Верховным судом США.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В июне 2019 года фермеры-производители фуа-гра вышли на митинг в Нью-Йорке, протестуя против возможного запрета на этот деликатес

Между тем рестораторы и любители фуа-гра уже отреагировали на это нью-йоркское нововведение.

"Я несколько шокирован", - сказал заведующий отделом поставок в ресторане Dirty French на Манхэттене Джеффри Шуинар, отметив при этом, что многие другие продукты представляют схожую этическую дилемму.

"Если вы хотите открыть эту дверь, то есть масса других претензий, которые можно предъявить, - цитирует Шуинара британская газета Guardian. - А как насчет алкоголя? Сколько людей погибает [от этого]? Мы не любим об этом говорить, потому что мы не прочь время от времени пропустить по коктейлю".

Исполнительный директор и основатель фирмы-поставщика деликатесных продуктов D'Artagnan Ариана Даген раскритиковала это решение в письменном заявлении: "Предпосылка для этого закона, заключающаяся в том, что процесс производства негуманен, не подтверждается фактами или исследованием - ни один член городского совета не сделал ни единой попытки вникнуть в этот процесс, и все они отказались посетить фермы, чтобы узнать о процессе [приготовления] из первых рук".

В то же время многие поддержали запрет из-за неэтичности процесса производства этого паштета.

В Британии производство фуа-гра запрещено с 2000 года.

В феврале 2019 года депутат парламента от Лейбористсткой партии предложил ввести в обновленный с учетом брексита законопроект о фермерстве поправку, которая бы запрещала импорт фуа-гра, одна она не прошла еще на стадии обсуждения.

Британия импортирует примерно 180-200 тонн фуа-гра ежегодно, в основном от французских производителей.