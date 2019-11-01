Редкую белоснежную белку нашли у замка королевы в лесах Шотландии

Правообладатель иллюстрации NESBIP Image caption Белку заметили специалисты по охране природы в лесах Шотландии

Зоозащитникам на востоке Шотландии удалось запечатлеть редкую белку белого цвета в лесах области Дисайд, где находится королевская резиденция Балморал.

По сведениям экспертов, это скорее красная, нежели серая белка, - видно, что в кисточках на ее ушах отсутствует серый пигмент.

Белку запечатлели экоактивисты, которые занимаются защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии.

Теперь им предстоит выяснить, действительно ли им повстречалась белка-альбинос с красными глазами.

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"Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза", - сказал зоозащитник Гвен Маггс.

"В любом случае, это редкая и впечатляющая находка", - добавил он.

"Частично белые животные, - воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи, - время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы", - заметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию.

"Подобные наблюдения действительно показывают то, как важно открыто смотреть на мир - здесь много других удивительных диких животных, которых можно увидеть и услышать, и даже белые красные белки", - добавил он.