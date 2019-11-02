В США тренер отстранен за победу с чересчур крупным счетом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренер Роб Шейвер вынужден будет пропустить финальный матч сезона

Тренера школьной команды по американскому футболу из Лонг-Айленда Роба Шейвера наказали за то, что его подопечные обыграли своих соперников с разгромным счетом 61:13.

В округе, где находится школа Plainedge High, для школьного спорта с некоторых пор существует так называемое правило неоправданно крупного счета.

Согласно этому правилу, тренеры школьных команд обязаны отчитываться перед специальной комиссией, если их подопечные победят с разрывом более 42 очков.

Это правило действует уже три года, его декларируемая цель - искоренить неспортивное поведение и пощадить достоинство учеников, в школах которых спорт не так хорошо преподается.

"Никаких претензий"

Судя по всему, Шейвер, которого отстранили от руководства командой на один матч, стал первой жертвой этого нововведения.

При этом тренер соперников, проигравших с разрывом в 48 очков, заявил журналистам, что у него нет никаких вопросов к игре, состоявшейся 25 октября.

"Я говорил с тренером Шейвером и сказал ему, что у меня нет никаких претензий", - сказал тренер команды South Side Фил Онесто.

И тем не менее победа с разгромным счетом привела к тому, что Комитет по неравному счету округа Нассау вызвал тренера-победителя на ковер и остался недоволен тем, что Шейвер, несмотря на огромное преимущество в счете, не стал заменять игроков первого состава.

Сам Шейвер категорически отрицает, что специально добивался разгромного счета.

"Дух этого правила заключается в том, чтобы более сильные команды в школах с более продвинутыми спортивными программами не ущемляли достоинство более слабых соперников. Я это все понимаю. Но ведь этого не случилось", - настаивает тренер.

Отстранение означает, что в субботу Шейвер пропускает финальную игру сезона своей команды.

"Может отбить любовь к футболу"

В защиту тренера выступил представитель районных властей, назвавший наказание незаслуженным.

"Кто вообще сказал, что они разбираются в спортивном поведении, - задается он вопросом в открытом письме. - Кто назначил людей в этот мартышкин суд, который сам себе судья, присяжный и палач?"

Однако комиссар округа по делам школьного образования Мэтт Маклис выступил в защиту этой практики на страницах газеты New York Times.

По словам Маклиса, правило призвано предотвращать чрезмерный разрыв в счете, который, по мнению комитета, может отбить любовь к футболу у молодых людей.

Такая политика, утверждает он, успешно работает, и примером тому может служить резкое снижение случаев, когда матч заканчивается с крупным перевесом.