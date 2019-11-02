В Москве убит начальник центра "Э" по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев

Правообладатель иллюстрации TASS/Фадеичев Сергей

Российские информационные агентства со ссылкой на свои источники сообщают об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

РИА Новости сообщает, что в результате нападения погиб также младший брат Эльджаркиева Абдулахмед.

"Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы, среди которых начальник центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия", - подтвердили в пресс-службе СК.

ТАСС сообщает, что нападение произошло на улице Академика Анохина, сообщение о стрельбе поступило около 18:30.

Полиция объявила план "Перехват". Разыскивается подозреваемый, скрывшийся на машине.

Правообладатель иллюстрации МВД России по Республике Ингушетия Image caption Ибрагим Эльджаркиев

"Убийца всего сделал не менее девяти выстрелов в главу ЦПЭ МВД Ингушетии и его брата. В обоймы большинства отечественных пистолетов, ... в том числе ПМ или ТТ входит всего 8 патронов. В данном же случае стрелявший явно не беспокоился, что патроны кончатся. Вероятно, он использовал пистолет Стечкина, Ярыгина или оружие импортного производства. Следствие устанавливает это обстоятельство", - цитирует ТАСС свой источник.

В начале 2019 года на Эльджаркиева уже совершали нападение.

Когда он возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов в Сунженском районе.

Тогда ехавшие с ним люди получили тяжелые ранения, но сам Эльджаркиев тогда не пострадал.

Новость дополняется