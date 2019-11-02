Съедобный Трамп, Вилланель из "Убивая Еву" и другие торты на выставке в Бирмингеме

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Автор торта "Вилланель" кондитер Туба Гекиль наносит последние штрихи на свое творение

Создатели тортов собрались в Бирмингеме на крупнейшую в своем роде Международную выставку кондитерского искусства Cake International 2019, которая проходит в эти выходные.

Среди уже привлекших к себе внимание экспонатов - героиня популярного сериала "Убивая Еву" злодейка Вилланель в образе британской актрисы Джоди Комер, король бронированных медведей Йорек из книги Филипа Пулмана "Темные начала", члены королевской семьи и даже Дональд Трамп с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Бирмингемский Йорек весь покрыт броней из сахарной глазури

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В торте, как и в человеке, все должно быть прекрасно

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Сдобные Дональд Трамп и Ким Чен Ын: "Спечём великую Америку? Или Северную Корею?"

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Автор этого печеного творения воссоздал сцену из детской книжки "Волшебник страны Оз"

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Красиво засахарились: королевская семья в полном составе

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Посетителей Cake International 2019 приветствует эта потрясающая индийская пара из марципана, которую можно спутать с настоящей

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Кроме шуток: комик Род Гилберт из Уэльса принес на суд жюри свой "экологический" пирог

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В категории "Ломая барьеры" тортик под названием "Хищник" - вылитый киномонстр

Международное шоу Cake International 2019 проходит в Бирмингеме до 3 ноября.

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