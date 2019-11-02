Съедобный Трамп, Вилланель из "Убивая Еву" и другие торты на выставке в Бирмингеме
Создатели тортов собрались в Бирмингеме на крупнейшую в своем роде Международную выставку кондитерского искусства Cake International 2019, которая проходит в эти выходные.
Среди уже привлекших к себе внимание экспонатов - героиня популярного сериала "Убивая Еву" злодейка Вилланель в образе британской актрисы Джоди Комер, король бронированных медведей Йорек из книги Филипа Пулмана "Темные начала", члены королевской семьи и даже Дональд Трамп с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Международное шоу Cake International 2019 проходит в Бирмингеме до 3 ноября.
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