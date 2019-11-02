Съедобный Трамп, Вилланель из "Убивая Еву" и другие торты на выставке в Бирмингеме

  • 2 ноября 2019
Автор торта "Вилланель" Туба Гекиль наносит последние штрихи на свое творение Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Автор торта "Вилланель" кондитер Туба Гекиль наносит последние штрихи на свое творение

Создатели тортов собрались в Бирмингеме на крупнейшую в своем роде Международную выставку кондитерского искусства Cake International 2019, которая проходит в эти выходные.

Среди уже привлекших к себе внимание экспонатов - героиня популярного сериала "Убивая Еву" злодейка Вилланель в образе британской актрисы Джоди Комер, король бронированных медведей Йорек из книги Филипа Пулмана "Темные начала", члены королевской семьи и даже Дональд Трамп с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Торт "Йорек" Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Бирмингемский Йорек весь покрыт броней из сахарной глазури
Автор торта "Вилланель" Туба Гекиль наносит последние штрихи на свое творение Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption В торте, как и в человеке, все должно быть прекрасно
Сдобные Дональд Трамп и Ким Чен Ын Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Сдобные Дональд Трамп и Ким Чен Ын: "Спечём великую Америку? Или Северную Корею?"
Персонажи детской книжки "Волшебник страны Оз" Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Автор этого печеного творения воссоздал сцену из детской книжки "Волшебник страны Оз"
члены королевской семьи из марципана Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Красиво засахарились: королевская семья в полном составе
индийская пара из марципана Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Посетителей Cake International 2019 приветствует эта потрясающая индийская пара из марципана, которую можно спутать с настоящей
Комик Род Гилберт с тортом Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Кроме шуток: комик Род Гилберт из Уэльса принес на суд жюри свой "экологический" пирог
торт "Хищник" Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption В категории "Ломая барьеры" тортик под названием "Хищник" - вылитый киномонстр
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Международное шоу Cake International 2019 проходит в Бирмингеме до 3 ноября.

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