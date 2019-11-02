"Ему было совестно". Как музыканту вернули скрипку ценой в 320 тыс. долларов

Правообладатель иллюстрации Walton/YouTube Image caption По словам Стивена Морриса, лишиться скрипки было сродни потере руки

300-летняя скрипка стоимостью 320 тыс. долларов, забытая в поезде на юге Лондона, возвращена законному владельцу.

Инструмент был передан Стивену Моррису на парковке супермаркета под присмотром полицейских в штатском.

Вернувший скрипку мужчина признался, что совершил ошибку, прихватив с собой инструмент, и извинился за это.

Сам Моррис говорит, что мысль о том, что скрипка вернулась, пока не укладывается в его голове.

"Я чувствую себя немного измочаленным, - признается он. - С тех пор, как она пропала, я толком и не спал".

Правообладатель иллюстрации Stephen Morris Image caption Скрипку передали Моррису на парковке супермаркета под присмотром полицейских

22 октября Моррис забыл скрипку, сделанную известным мастером Давидом Теклером в 1709 году, в поезде, который шел из Лондона в Орпингтон.

Музыкант, записавший саундтреки для фильмов о Джеймсе Бонде и трилогии "Властелин колец" и работавший с Дэвидом Боуи и Стиви Уандером, был безумно огорчен.

Позже транспортная полиция опубликовала съемку камер наблюдения, на которой некий мужчина забирает скрипку, когда поезд приближается к станции Бромли Саут.

Полицейские предложили этому мужчине объявиться, такие же призывы прозвучали и в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Stephen Morris Image caption Незадолго до потери скрипка была отреставрирована

В прошлый четверг Моррис получил твит: "Я узнал человека на видео. Похоже, я его знаю, я хотел бы помочь. Я по себе знаю, каково это - забыть ценную вещь в поезде".

На следующий день с человеком, который послал твит, связались, и, судя по всему, это и был тот самый мужчина, который прибрал к рукам скрипку.

Этот человек, назвавшийся "Джином" (разумеется, это не его настоящее имя), согласился встретиться с Моррисом в пятницу вечером на парковке супермаркета недалеко от станции Бекенхэм.

Правообладатель иллюстрации Stephen Morris Image caption Скрипичный мастер Давид Теклер маркировал инструмент свом именем

В операции, которой руководил друг музыканта, бывший полицейский Майк Пэннет, принимали участие сотрудники полиции в штатском.

"Майк был главным локомотивом всей операции", - признался потом Моррис.

Вскоре после 10 вечера группа полицейских проследила за тем, как "Джин", весьма молодой человек, подошел к Моррису, пожал ему руку и передал ему сумку со скрипкой.

"Ему было очень совестно, он сказал, что хотел передать ее лично мне, - рассказывает Моррис. - Все произошло как нельзя лучше. Скрипка и смычок не пострадали, даже настройка не потребовалась".

В транспортной полиции подтвердили, что не станут заводить дело против мужчины, поскольку он предпринял необходимые шаги, чтобы связаться с владельцем скрипки и вернуть ее.