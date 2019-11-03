Наряд Оливии Ньютон-Джон из фильма "Бриолин" ушел с молотка за 400 тыс. долларов
Черная кожаная куртка и лосины, которые были на актрисе Оливии Ньютон-Джон в финальных сценах фильма "Бриолин", ушли с аукциона за 405 700 долларов. Это почти вдвое выше начальной ставки.
Также с молотка ушла принадлежавшая актрисе копия сценария "Бриолина".
Всего на прошедшем в Беверли-Хиллз аукционе удалось собрать 2,4 млн долларов, часть этих денег будет пожертвована основанному актрисой онкологическому центру в Австралии.
Имена покупателей не разглашаются.
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"Бриолин" - популярный в США киномюзикл 1978 года. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта играют в нем пару юных влюбленных.
Знаменитый черный наряд символизирует перемену примерной отличницы в сексуальную байкершу.
Штаны от этого костюма были сшиты в 1950-х годах. Когда Ньютон-Джон надела их на съемках, им было уже 20 лет, и у них не было ширинки.
Это означало, что штаны на актрисе просто зашили. Ньютон-Джон рассказывала, что ей после этого пришлось ограничить себя в еде. "Это были долгие дни", - рассказывала она.
Розовое платье, в котором она пришла на премьеру фильма, ушло с молотка за 18 750 долларов, в три раза выше начальной ставки.
Ньютон-Джон попросила купивших вещи прислать ей фотографии и записку.
После продажи значительной части имущества ее жизнь стала проще, добавила она.
71-летняя актриса проходит лечение от рака груди четвертой стадии. Заболевание у нее диагностировали в 1992 и 2013 годах.