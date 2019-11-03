Правообладатель иллюстрации Archive Photos Image caption Знаменитый черный наряд Оливии Ньютон-Джон символизирует перемену примерной отличницы в сексуальную байкершу

Черная кожаная куртка и лосины, которые были на актрисе Оливии Ньютон-Джон в финальных сценах фильма "Бриолин", ушли с аукциона за 405 700 долларов. Это почти вдвое выше начальной ставки.

Также с молотка ушла принадлежавшая актрисе копия сценария "Бриолина".

Всего на прошедшем в Беверли-Хиллз аукционе удалось собрать 2,4 млн долларов, часть этих денег будет пожертвована основанному актрисой онкологическому центру в Австралии.

Имена покупателей не разглашаются.

"Бриолин" - популярный в США киномюзикл 1978 года. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта играют в нем пару юных влюбленных.

Знаменитый черный наряд символизирует перемену примерной отличницы в сексуальную байкершу.

Правообладатель иллюстрации Grease Image caption Брюки сшили еще в 1950-х годах

Штаны от этого костюма были сшиты в 1950-х годах. Когда Ньютон-Джон надела их на съемках, им было уже 20 лет, и у них не было ширинки.

Это означало, что штаны на актрисе просто зашили. Ньютон-Джон рассказывала, что ей после этого пришлось ограничить себя в еде. "Это были долгие дни", - рассказывала она.

Розовое платье, в котором она пришла на премьеру фильма, ушло с молотка за 18 750 долларов, в три раза выше начальной ставки.

Ньютон-Джон попросила купивших вещи прислать ей фотографии и записку.

После продажи значительной части имущества ее жизнь стала проще, добавила она.

71-летняя актриса проходит лечение от рака груди четвертой стадии. Заболевание у нее диагностировали в 1992 и 2013 годах.