Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гостей Гробариады встречали хозяйки в черных платьях и торт в форме гроба

Вот уже 10 лет, в ноябре, предприниматели из сферы ритуальных услуг со всего региона собираются в сербском городе Пожаревац, на родине одного из самых известных на Балканах бизнесменов Радишы Михайловича по кличке Дрында.

В этом году в региональном слете гробовщиков и похоронных бюро, известном как Гробариада, принимают участие около 250 представителей фирм, оказывающих ритуальные услуги.

Для самого Дрынды год стал особенным: он решил уйти на покой после 25 лет работы.

Image caption Радиша Михайлович собственной персоной

Image caption Многие пожелали сфотографироваться на фоне торта

Правообладатель иллюстрации ББЦ Image caption В самом деле, такой уютный, хоть сразу ложись...

Image caption Ну а некоторые пришли к выводу, что было бы неплохо иметь при себе осиновый кол - так, на всякий случай...

Image caption Как ни странно, зал, в котором собрались гробовщики, был свадебно-белым

Image caption Без танцев здесь не обошлось

Image caption ...как и без духового оркестра

Image caption Участники говорят, что мероприятием остались вполне довольны

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