Музыка, гробы, катафалки: Гробариада-2019 в Пожареваце
Вот уже 10 лет, в ноябре, предприниматели из сферы ритуальных услуг со всего региона собираются в сербском городе Пожаревац, на родине одного из самых известных на Балканах бизнесменов Радишы Михайловича по кличке Дрында.
В этом году в региональном слете гробовщиков и похоронных бюро, известном как Гробариада, принимают участие около 250 представителей фирм, оказывающих ритуальные услуги.
Для самого Дрынды год стал особенным: он решил уйти на покой после 25 лет работы.
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