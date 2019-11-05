"Всем будет Peace Да!": Maruv получила награду MTV как российская певица и ответила критикам
3 ноября украинка Анна Корсун, более известная как Maruv, получила в Севилье на церемонии MTV Europe Music Awards-2019 награду "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Это событие немало взволновало и рунет, и украинские соцсети.
В других номинациях MTV EMA, где в этом году окончательно отказались от гендерного разделения наград, победили:
- Лучший исполнитель: Шон Мендес
- Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш
- Лучшая песня: "Bad Guy", Билли Айлиш
- Лучший клип: "Con Altura", Росалия, J Balvin и El Guincho
- Лучший поп-исполнитель: Halsey
- Лучшая рок-группа: Green Day
- Лучший хип-хоп-исполнитель: Ники Минаж
- Лучший альтернативный исполнитель: FKA twigs
Дело в том, что отдельной категории для украинских певцов и певиц у премии нет.
На сайте премии говорится, что на победу в этой категории также претендовали российские исполнители Face, Little Big, Noize MC и Zivert.
В начале года Maruv оказалась в центре громкого скандала вокруг отбора на песенный конкурс "Евровидение": по результатам голосования жюри и зрителей, она победила в финале национального конкурса, однако попала под волну критики - прежде всего, из-за её выступлений в России - и в конце концов отказалась от участия в "Евровидении".
"Всем будет Peace Да!"
Сама Анна Корсун очень порадовалась награде и даже порадовала подписчиков в "Инстаграме" игривым каламбуром.
"Спасибо вам за то что вы со мной, за то что всегда поддерживаете и за то что качаетесь под мое музло!" - расчувствовалась певица.
Певицу в комментариях к ее же посту поздравил российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.
Но фанаты в России и на Украине резко разошлись в оценках награждения уроженки Павлограда.
"maruv получила награду на mtv ema как лучшая российская певица, чем вам не дружба народов", - рассуждает пользователь @yatochnoznau в "Твиттере".
Многие юзеры призвали исполнительницу уехать в Россию.
Более вежливые комментаторы описали ощущения от когнитивного диссонанса.
Менеджмент исполнительницы поспешил внести ясность.
"Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия": никакого отношения к премии российской это не имеет, как и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - объяснил телеканалу "360" менеджер артистки Кирилл Фельдман.
Он также напомнил, что украинец Иван Дорн в прошлом выдвигался на ту же премию от того же телеканала.
Согласно размышлениям продюсера Михаила Ясинского, украинский шоу-бизнес слишком тесно связан с российским.
"Он в значительной степени продолжение так называемого "русского". Каждый из моих коллег может привести много примеров в подтверждение этого тезиса. И русские вечеринки в Монако, где все артисты - граждане Украины, и музыка ими исполняемая - сделана в Украине, и премии, в которых все исключительно русское, кроме победителей и много-много других похожих историй... Все украинские артисты, получающие признание в РФ, автоматически попадают в категорию "русский артист", независимо от места регистрации их компаний, гражданства или места жительства", - развил свою мысль на "Фейсбуке" украинский предприниматель.
Как развивался февральский скандал
В феврале после выступления Maruv в украинском национальном отборе ведущий шоу Сергей Притула спросил певицу, как её патриотизм сосуществует с выступлениями в России. Maruv на это заявила, что в этом нет ничего плохого, добавив, что своими песнями она несёт мир и объединяет народы.
"Евровидение" для этого и создавали, чтобы страны объединялись, чтобы делились культурой. Это в первую очередь песенный конкурс, а не политические выборы", - сказала тогда Maruv.
Часть общества позиция певицы не удовлетворила: многие начали призывать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины - организатора отбора - не пускать Maruv на "Евровидение" несмотря на то, что она победила в национальном конкурсе.
Впоследствии Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) выдвинула певице условие: контракт подпишут только в том случае, если она откажется от концертов в соседней стране перед конкурсом "Евровидение", так и на три месяца после него.
Под шквал критики в конце концов попала и сама НСТУ, которую обвинили в переписывании правил игры.
В результате Maruv договор не подписала. Правда, по ее словам, дело было не в российских концертах - отказаться от них она готова, - а в других условиях договора, которые она сочла "кабальными".
НСТУ пыталась отправить на "Евровидение" нескольких других участников конкурса, но они по очереди ответили отказами.
В конце концов Украина решила вообще не участвовать в песенном конкурсе 2019 года.