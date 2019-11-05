"Всем будет Peace Да!": Maruv получила награду MTV как российская певица и ответила критикам

Правообладатель иллюстрации UNIAN

3 ноября украинка Анна Корсун, более известная как Maruv, получила в Севилье на церемонии MTV Europe Music Awards-2019 награду "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Это событие немало взволновало и рунет, и украинские соцсети.

В других номинациях MTV EMA, где в этом году окончательно отказались от гендерного разделения наград, победили:

Лучший исполнитель : Шон Мендес

: Шон Мендес Лучший новый исполнител ь : Билли Айлиш

: Билли Айлиш Лучшая песня : "Bad Guy", Билли Айлиш

: "Bad Guy", Билли Айлиш Лучший кли п : "Con Altura", Росалия, J Balvin и El Guincho

: "Con Altura", Росалия, J Balvin и El Guincho Лучший поп-исполнитель : Halsey

: Halsey Лучшая рок-группа : Green Day

: Green Day Лучший хип-хоп-исполнител ь : Ники Минаж

: Ники Минаж Лучший альтернативный исполнитель: FKA twigs

Дело в том, что отдельной категории для украинских певцов и певиц у премии нет.

На сайте премии говорится, что на победу в этой категории также претендовали российские исполнители Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

В начале года Maruv оказалась в центре громкого скандала вокруг отбора на песенный конкурс "Евровидение": по результатам голосования жюри и зрителей, она победила в финале национального конкурса, однако попала под волну критики - прежде всего, из-за её выступлений в России - и в конце концов отказалась от участия в "Евровидении".

"Всем будет Peace Да!"

Сама Анна Корсун очень порадовалась награде и даже порадовала подписчиков в "Инстаграме" игривым каламбуром.

"Спасибо вам за то что вы со мной, за то что всегда поддерживаете и за то что качаетесь под мое музло!" - расчувствовалась певица.

Певицу в комментариях к ее же посту поздравил российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.

Но фанаты в России и на Украине резко разошлись в оценках награждения уроженки Павлограда.

"maruv получила награду на mtv ema как лучшая российская певица, чем вам не дружба народов", - рассуждает пользователь @yatochnoznau в "Твиттере".

Многие юзеры призвали исполнительницу уехать в Россию.

Более вежливые комментаторы описали ощущения от когнитивного диссонанса.

Менеджмент исполнительницы поспешил внести ясность.

"Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия": никакого отношения к премии российской это не имеет, как и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - объяснил телеканалу "360" менеджер артистки Кирилл Фельдман.

Он также напомнил, что украинец Иван Дорн в прошлом выдвигался на ту же премию от того же телеканала.

Согласно размышлениям продюсера Михаила Ясинского, украинский шоу-бизнес слишком тесно связан с российским.

"Он в значительной степени продолжение так называемого "русского". Каждый из моих коллег может привести много примеров в подтверждение этого тезиса. И русские вечеринки в Монако, где все артисты - граждане Украины, и музыка ими исполняемая - сделана в Украине, и премии, в которых все исключительно русское, кроме победителей и много-много других похожих историй... Все украинские артисты, получающие признание в РФ, автоматически попадают в категорию "русский артист", независимо от места регистрации их компаний, гражданства или места жительства", - развил свою мысль на "Фейсбуке" украинский предприниматель.

Как развивался февральский скандал

В феврале после выступления Maruv в украинском национальном отборе ведущий шоу Сергей Притула спросил певицу, как её патриотизм сосуществует с выступлениями в России. Maruv на это заявила, что в этом нет ничего плохого, добавив, что своими песнями она несёт мир и объединяет народы.

"Евровидение" для этого и создавали, чтобы страны объединялись, чтобы делились культурой. Это в первую очередь песенный конкурс, а не политические выборы", - сказала тогда Maruv.

Правообладатель иллюстрации Maruv / Facebook Image caption Maruv победила в национальном отборе на "Евровидение" от Украины с песней "Siren Song". Но на конкурс всё равно не поехала

Часть общества позиция певицы не удовлетворила: многие начали призывать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины - организатора отбора - не пускать Maruv на "Евровидение" несмотря на то, что она победила в национальном конкурсе.

Впоследствии Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) выдвинула певице условие: контракт подпишут только в том случае, если она откажется от концертов в соседней стране перед конкурсом "Евровидение", так и на три месяца после него.

Под шквал критики в конце концов попала и сама НСТУ, которую обвинили в переписывании правил игры.

В результате Maruv договор не подписала. Правда, по ее словам, дело было не в российских концертах - отказаться от них она готова, - а в других условиях договора, которые она сочла "кабальными".

НСТУ пыталась отправить на "Евровидение" нескольких других участников конкурса, но они по очереди ответили отказами.

В конце концов Украина решила вообще не участвовать в песенном конкурсе 2019 года.