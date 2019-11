"Всем будет Peace Да!": Maruv получила награду MTV как российская певица и ответила критикам

View this post on Instagram

I’m a black bunny! i'm a rich! It was @mtvema bitch! 🔥 Thanks to @mtvrussia for this award and for such an exiting experience! Dreams come true! You need just fight for it and believe in yourself every second and every day💋 Отдельное спасибо моим фанам! Без вас бы это событие в моей жизни не состоялось. Вы самые марувианские марувианцы и я вас люблю❤️ Спасибо вам за то что вы со мной, за то что всегда поддерживаете и за то что качаетесь под мое музло! One love guys ❤️ А впереди грандиозные планы, новый альбом #HellcatStory , дебютные треки #Shlakoblochina и выход в свет #SharlottaUtutu Всем будет Peace Да! 🤣🤣🤣