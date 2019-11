"Я бы избил Рианну". Есть ли место насилию в рэпе в эпоху #MeToo?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Эминема и Рианны за плечами три дуэта

На сервисе Reddit появился фрагмент демо-версии трека Эминема "Things Get Worse" 2009 года, где рэпер утверждает, что избил бы певицу Рианну. На Эминема резко ополчились в сетях, но музыкальные критики задумались о свободе художника в создании негативных образов.

В семисекундной записи, которая в итоге не вошла в его альбом 2009 года Relapse, Эминем поет, что поддержал бы коллегу по цеху Криса Брауна. Браун тогда "прославился" избиением своей девушки - поп-звезды Рианны. Тогда же он был условно осужден на пять лет и получил 1400 часов исправительных работ.

"Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту...", - читает Эминем в семисекундном отрывке.

Спустя два года после выхода Relapse трек "Things Get Worse" вышел на альбоме рэпера B.o.B без этой строчки. А после записи того демо Эминем и Рианна неоднократно пели вместе: среди их дуэтов - хиты "Love The Way You Lie", "Numb" и "The Monster".

Теперь на Эминема обрушилась лавина критики. Ему начали припоминать все агрессивные тексты, унижающие женщин и оправдывающие насилие.

В песне B.o.B и без того хватает мизогинии: рэпер читает, что убил Дакоту Фаннинг, которой тогда было 17 лет, и кинул Наташу Бедингфилд в посудомойку.

"Все защищают его и пишут, что это было восемь лет назад, как будто мизогиния и абьюз тогда - это было ок", - пишет @bimboIover в "Твиттере".

"То есть, Эминем поддерживает избиение женщин?" - задумывается юзер @Blanco_MrA1.

Но многие при этом считают, что рэпер не выражает собственные мысли в текстах, а работает над образом своего персонажа - Слима Шейди.

"Все хейтеры Эминема должны понять, как отделять искусство от реальности", - уверяет юзер @NotAfraid_313.

Лирический герой в эпоху #MeToo

Музыкальные критики не считают, что жестокость будет уходить из текстов рэперов именно под давлением набравшего за последние два года размах движения #MeToo, которое борется с насилием и харасментом в отношении женщин.

Несмотря на скандалы, альбом Криса Брауна и в 2019 году взлетел на первое место в американском чарте

"Сложнее всего понять, что же именно здесь нового. Эминем всю карьеру построил на провокационных текстах - да и про избиение женщин он читает не первый и не второй раз", - удивляется критик Иван Сорокин.

"Легко представить, что Маршалл в который раз повернёт всё в сторону троллинга", - добавляет он.

"Да, это позиция. Другое дело, что она становится всё менее мейнстримовой. Но не за счёт вытеснения Эминема, а за счёт того, что в чартах теперь есть и радикально другая перспектива - от Лиззо, Карди Би, Тайлера Криэйтора или Лил Наса Экс. Вот это и есть успешное культурное давление", - поделился своими размышлениями с Русской службой Би-би-си критик.

С тем, что именно дискуссия внутри рэп-сообщества может поспособствовать избавлению жанра от сексизма, согласен и сотрудник Института музыкальных инициатив Дмитрий Куркин.

"Мне кажется, что рэп и до #MeToo нещадно критиковали за мизогинию и распространение ненависти - причем во многих случаях абсолютно заслуженно. Тот же Эминем, в обыденной жизни оставаясь тихоней, который и мухи не обидел бы, в текстах мог быть очень жестоким, в первую очередь, по отношению к своим близким - жене и матери", - отмечает музыковед.

"И если в случае Эминема все же есть четкая грань между реальным Маршалом Мэзерсом и лирическим героем, то многие его коллеги "пишут как дышат": печальная статистика домашнего насилия среди американских рэперов давно ни для кого не является секретом. Причины такого положения дел, конечно, не жанровые, а социальные (в первую очередь, нищета и безотцовщина)".

"Поэтому даже если на рэперов начнут давить сильнее, на сам жанр, все еще очень мачистский, это вряд ли повлияет. Тут скорее нужна дискуссия внутри сообщества, и к счастью, в рэпе есть те, кто готов ее вести", - рассуждает Куркин в переписке с Би-би-си.