Заяц с ружьем и кровать со змеями: вещи Кита Флинта из Prodigy выставлены на аукцион

  • 6 ноября 2019
Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media

В Кембридже 7 ноября состоится аукцион личных вещей бывшего солиста группы Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте в возрасте 49 лет.

Среди лотов, которых на аукционе более 170, - чучело зайца с ружьем в лапах, золотой комод, дубовая кровать, ножки которой выполнены в форме извивающихся металлических змей, каменная статуя женщины из Зимбабве.

Сообщается, что причиной организации аукциона стали задолженности по его имуществу.

Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media

Также желающие могут приобрести кожаную куртку певца, его знаменитые серьги и награды MTV, полученные им в 1997 году за песни Prodigy "Firestarter" и "Smack My B**** Up".

Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media

Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта. Тело певца обнаружил его друг.

Коронерское расследование завершилось открытым вердиктом: установлено, что смерть наступила в результате повешения, однако эксперты затруднились сказать определенно, было ли это самоубийством или несчастным случаем.

Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media

"Как видите, коллекция Кита Флинта - это эклектичное собрание вещей, отражающих все аспекты жизни Кита Флинта. От личных вещей - одежды, кроссовок и кепок до более известных предметов, которые представляют его как звезду сцены", - рассказал сотрудник аукционного дома Cheffins Мартин Миллард в интервью газете Daily Mail.

По словам Милларда, одним из самых интересных и обсуждаемых лотов стала кровать музыканта: "Она была сделана на заказ 25 лет назад… Она великолепна с точки зрения своего масштаба и мастерства выполнения. Она, безусловно, уникальна".

Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media
Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media
Вещи Кита Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media
Портрет Флинта Правообладатель иллюстрации PA Media

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