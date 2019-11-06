Заяц с ружьем и кровать со змеями: вещи Кита Флинта из Prodigy выставлены на аукцион

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В Кембридже 7 ноября состоится аукцион личных вещей бывшего солиста группы Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте в возрасте 49 лет.

Среди лотов, которых на аукционе более 170, - чучело зайца с ружьем в лапах, золотой комод, дубовая кровать, ножки которой выполнены в форме извивающихся металлических змей, каменная статуя женщины из Зимбабве.

Сообщается, что причиной организации аукциона стали задолженности по его имуществу.

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Также желающие могут приобрести кожаную куртку певца, его знаменитые серьги и награды MTV, полученные им в 1997 году за песни Prodigy "Firestarter" и "Smack My B**** Up".

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Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта. Тело певца обнаружил его друг.

Коронерское расследование завершилось открытым вердиктом: установлено, что смерть наступила в результате повешения, однако эксперты затруднились сказать определенно, было ли это самоубийством или несчастным случаем.

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"Как видите, коллекция Кита Флинта - это эклектичное собрание вещей, отражающих все аспекты жизни Кита Флинта. От личных вещей - одежды, кроссовок и кепок до более известных предметов, которые представляют его как звезду сцены", - рассказал сотрудник аукционного дома Cheffins Мартин Миллард в интервью газете Daily Mail.

По словам Милларда, одним из самых интересных и обсуждаемых лотов стала кровать музыканта: "Она была сделана на заказ 25 лет назад… Она великолепна с точки зрения своего масштаба и мастерства выполнения. Она, безусловно, уникальна".

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

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