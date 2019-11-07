Адель Энель рассказала, как в 12 лет пережила домогательства на съемках первого фильма

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 15 лет Адель Энель пыталась обрубить все связи со своим первым кинорежиссером

Актриса французского кино Адель Энель неожиданно рассказала, как в подростковом возрасте стала объектом домогательств со стороны режиссера, у которого она снималась.

Тридцатилетняя актриса сделала это признание, посмотрев фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин рассказывают, как их детский кумир Майкл Джексон много лет совращал их, когда они были детьми.

"Это в корне изменило мой взгляд на вещи, - призналась она в интервью новостному сайту Mediapart. - Это открыло мне глаза на то, что я слишком долго цеплялась за образ [кинорежиссера] Кристофа Ружжии, что все это была лишь"история о любви"... Это заставило меня понять, как можно управлять человеком и влюблять его в себя".

Энель была 12-летней девочкой, когда Ружжиа стал снимать ее в своем фильме "Дьяволы" в роли сироты с аутизмом, которая вместе со своим братом отправляется на поиски родителей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кристоф Ружжиа (слева) признал, что "допустил ряд ошибок" в отношении Энель, но отрицает растление и домогательства, фото 2015 г.

Дважды обладательница высшей награды французского кино, кинопремии "Сезар", Энель заявила, что в возрасте от 12 до 15 лет она была объектом постоянных домогательств со стороны Кристофа Ружжии - как раз когда они снимали, а затем промотировали ее дебютный фильм "Дьяволы".

В тот период Энель и Ружжиа ездили вместе в рамках рекламного турне, после чего он пригласил ее к себе домой.

По словам Энель, тогда он впервые стал ее обнимать, лез с поцелуями и признался в любви. Когда ей исполнилось 15 лет, она пережила серьезный эмоциональный кризис, попыталась обрубить все связи с кинорежиссером и даже обращалась за помощью к людям из его ближнего окружения, но мало кто из них ей посочувствовал.

"Это был практически 40-летний мужчина, который каждую неделю оставался один в комнате с юной девочкой и приставал с возбуждающими ласками. В этой ситуации не было ничего двусмысленного... никакой романтики, одно давление. Я не могла встать с дивана. Я просто сидела как пригвожденная", - рассказала актриса.

Издание Mediapart провело собственное расследование этих утверждений, опросив около 30 свидетелей, которые подтвердили, что кинорежиссер был буквально одержим юной актрисой. Другие актеры и технический персонал также признали, что на съемках сложилась нездоровая атмосфера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адель Энель дважды получила высшую национальную награду французского кинематографа - премию "Сезар", фото 2014 г

"Нарушить молчаливую поруку"

Как передает из Парижа корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Союз кинематографистов Франции (SRF), вице-президентом которого Ружжиа был в течение ряда лет, предпринял беспрецедентный шаг и исключил его из своих рядов.

Адель Энель отказалась подавать против режиссера официальный иск, сказав, что не доверяет французскому правосудию. Тем не менее, основываясь на публично сделанном ею заявлении в адрес кинорежиссера, прокуратура возбудила дело на основании подозрений в "сексуально агрессивном поведении со стороны облеченного властью человека в адрес несовершеннолетнего лица".

Ружжиа отрицает обвинения в сексуальном развращении малолетней актрисы, однако признает, что совершил ряд "ошибок" по поводу Энель.

"Я не понимал, что мое восхищение ею и те надежды, которые я с ней связывал, могли - учитывая ее юный возраст - казаться порой надоедливыми. Если так и произошло... я прошу ее простить меня", - сказал Ружжиа в своем официальном заявлении.

Актриса в ответ на это сказала, что еще больше шокирована тем, что он отрицает свое поведение: "Необходимо признать этот факт, потому что в отрицании еще большее насилие. Я потрясена тем, что он говорит, будто "открыл" меня, потому что, по сути, он меня разрушил".

Энель призвала нарушить молчаливую поруку, которая часто сопутствует сексуальным домогательствам, особенно если речь идет о совсем юных жертвах.

"Чудовищ не существует. Это всё наше общество, в котором мы живем. Наши отцы, наши друзья, наши братья. До тех пор, пока мы не раскроем глаза, мы не сдвинемся с места", - предупредила она в интервью на портале Mediapart.

Во Франции глобальное движение #MeToo не получило большого распространения из-за того, что французское общество традиционно не любит копаться в личной жизни известных особ, будь то политики или деятели искусства.

Как сообщает портал Screendaily, несмотря на то, что постоянно возникают слухи о сексуальных домогательствах в среде французских продюсеров, кинорежиссеров и прочих высокопоставленных деятелей киноиндустрии, местные СМИ, как правило, не уделяют этому большого внимания.

Наиболее резонансным делом стало обвинение в изнасиловании, которое выдвинула против режиссера Люка Бессона бельгийская актриса Сэнд Ван Рой, состоявшая с ним в отношениях, однако парижская прокуратура не стала расследовать эти обвинения.

В 2018 году актриса Катрин Денев и еще около ста известных женщин Франции опубликовали в Le Mond открытое письмо в защиту флирта, назвав кампанию против сексуальных домогательств #MeToo новым "пуританством".

Однако через несколько дней Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия, сказав, что просит прощения, если своим письмом задела чувства тех, кто пострадал от этого.