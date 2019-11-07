Правообладатель иллюстрации BritBox Image caption Подписчики BritBox смогут погрузиться сразу во все сезоны сериала "Аббатство Даунтон"

В Британии запущен новый подписной стриминговый сервис BritBox, который предлагает к просмотру лучшие телешоу британских общественных телеканалов - Би-би-си, ITV, Channel 4 и Channel 5.

Среди доступных для подписчиков к просмотру шоу такие жемчужины телевидения, как "Аббатство Даунтон", "Гэвин и Стейси", "Волчий зал", "Убийство на пляже" ("Бродчёрч").

Первоначально о запуске BritBox в феврале 2019 года сообщили совместно корпорация Би-би-си и телеканал ITV, после чего к ним примкнули еще два центральных канала британского телевидения - Chanel 4 и Chanel 5.

Этот стриминговый сервис обойдется подписчикам в 5,99 фунтов (примерно 7,70 долларов) в месяц, и его фильмотека будет состоять в основном из сериалов, ставших современной классикой.

Однако некоторые новые шоу также будут включаться в пакет - такие, например, как сериал 2019 года "Агнцы Божьи", который дебютировал на австралийском телевидении в июле этого года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Aктриса Энн Дауд, известная по сериалу "Рассказ служанки", играет и в новом сериале "Агнцы Божьи"

Глава подразделения стримингового сервиса ITV Рима Сакаан отметила, что для BritBox готовится целый ряд оригинальных программ.

Несмотря на то, что BritBox для многих зрителей будет вторым или даже третьим подписным каналом, он, по мнению Сакаан, сможет конкурировать как с такими, утвердившимися на этом рынке, гигантами, как Netflix и Amazon Prime, так и с недавно запущенным Apple TV+.

"Там широчайший выбор британских сериалов, которые выложены целыми сезонами. Можно сказать, что другие стриминговые каналы больше ориентируются на американский рынок и потому выпускают сериалы специально для американской аудитории, тогда как BritBox - это лица, люди и места, которые вы хорошо знаете", - сказала Рима Сакаан, имея в виду британскую публику.

В то же время на BritBox будут доступны некоторые сериалы прошлых лет, которые сейчас можно посмотреть и на Netflix, к примеру.

"Мы будем продолжать сотрудничать с Netflix и Amazon, как и со всеми другими стриминговыми каналами", - сказала Сакаан.

Как различается по цене подписка у разных стриминговых каналов?

Правообладатель иллюстрации BBC/ITV Image caption Лучшее из британского на BritBox (сверху слева по часовой стрелке): "Гэвин и Стейси", "Остров любви", "Виктория", "Счастливая долина"

BritBox - £5,99 (7,70$) в месяц в высоком качестве разрешения HD с доступом одновременно на разных платформах

Netflix - £5,99 за базовый пакет, £8,99 ($11,50) - стандартный пакет, включая HD на двух носителях

Amazon Prime - £5,99, включая просмотр на трех носителях одновременно

Now TV - £8,99 за общий развлекательный пакет, с дополнительной подпиской на кинофильмы (£11,99), спортивные (£33,99) и детские программы (£3,99)

YouTube Premium - £11,99 ($15,30)

Среди доступных на BritBox ситкомов - такие шедевры, как "Отель "Фолти Тауэрс", "Просто потрясающе" (Absolutely Fabulous), "Черная гадюка" (Blackadder), "Массовка" (Extras).

Популярные в прошлом телесериалы и фильмы производства Channel 4 и Film 4 будут доступны с 2020 года, как и новые, оригинальные шоу.

Однако суперхиты последних лет, такие как "Убивая Еву", "Острые козырьки" и "Телохранитель", поначалу не будут доступны на BritBoх, поскольку они либо все еще находятся в сетке на других стриминговых платформах, либо на собственных приложениях каждого телеканала для повторного просмотра эфира, таких как BBC iPlayer, ITV Hub и All 4.

Как отметил британский телекритик Скотт Брайан, попытка соперничающих телеканалов объединиться, чтобы составить конкуренцию Netflix, это довольно большая новость.

"Вопрос в том, насколько люди захотят платить за него. И будет интересно посмотреть, какие сериалы на каких платформах в результате окажутся. Некоторые шоу могут быть сняты совместно Би-би-си и Netflix, например, и они вполне могут оказаться именно на Netflix. Так что это для многих из нас может внести сумятицу: где искать тот или иной сериал?" - отметил критик.

В соцсетях многие британцы задаются вопросом: зачем им платить дважды за то, что они уже смотрели, имея в виду тот факт, что за просмотр основных британских телеканалов, включая Би-би-си, ITV, Сhannel 4 и Сhanel 5, с каждого домохозяйства, имеющего телевизор, взимается ежегодная плата в размере 154 фунтов.

Пропустить Twitter пост , автор: @tonyburke8 #bbcnews so licence fee payer will have to pay £5.99 a month to watch old BBC programs on Britbox that have already been paid for by licence fee payers — tony burke (@tonyburke8) 7 ноября 2019 г.

Ранее, отвечая на подобную критику, генеральный директор Би-би-си Тони Холл сравнил BritBox с выпуском какой-то программы или фильма на DVD, когда потребитель вторично платит за то, что уже было показано в эфире.

"Это всего лишь современная версия этого, лучшая версия, поскольку раньше очень раздражало, когда ты смотрел что-то на Би-би-си, а потом не мог достать этого на DVD", - сказал Холл.

Стриминговый сервис BritBox уже доступен в Северной Америке с 2017 года с отличным от британского каталогом программ и фильмов. Его аудитория насчитывает 650 000 подписчиков.