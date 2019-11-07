Квантовый компьютер от государства: почему соцсети полны скепсиса

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Российская госкорпорация "Росатом" собирается строить квантовый компьютер, а китайские учёные объявили о новом рекорде китайской машины. В свою очередь, в компании обещают квантовое будущее уже послезавтра. Пользователи сетей полны скепсиса и иронии.

Госкорпорация "Росатом" начинает проект по созданию российского квантового компьютера. Его заявленная стоимость - 20 млрд рублей (313,8 млн долларов).

"Квантовые компьютеры - это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным классическим суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие", - напоминает госкорпорация в пресс-релизе.

"Росатом" рассчитывает к 2024 году создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов.

В классических ЭВМ единица информации называется "бит" и может иметь значение 1 или 0. Но ее эквивалент в квантовой системе - кубит, или квантовый бит - может быть единицей и нулём одновременно. Это явление дает возможность одновременно выполнять несколько расчетов.

Московский институт стали и сплавов еще в начале октября утверждал, что их первый прототип квантового компьютера на сверхпроводниках заработал.

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В то же время физики Цзянь Вей Пань и Чао Ян Лю из китайского Университета науки и технологии в среду отчитались об улучшении техники квантовых вычислений - так называемой бозонной дискретизации, в результате которой они насчитали 14 фотонов в финале эксперимента. В предыдущих опытах учёные ограничивались только пятью обнаруженными фотонами.

Новый эксперимент говорит о приросте в 6,5 млрд раз так называемого "пространства состояний" - количества способов настройки компьютерной системы. Чем больше пространство состояний, тем меньше вероятность, что классический компьютер сможет выполнить те же вычисления.

Исследование Цзянь и Чао ещё предстоит отрецензировать коллегам.

В октябре корпорация Google сообщила, что их детище достигло "квантового превосходства": девайс решил задачу, неподвластную компьютерам традиционной архитектуры.

Председатель правления компании Сундар Пичаи назвал это "началом познания": по его словам, этот подход позволит человечеству проникнуть в суть фундаментальных механизмов Вселенной.

"Как бы и нет"

Новости о квантовых успехах взбудоражили пользователей соцсетей. Россияне поразились возможностям "Росатома" и его амбициям.

"Росатом создаст офшорный квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей", - написал юзер @sertm_ в "Твиттере".

"Квантовый компьютер - он как бы есть и в то же время, его как бы нет. Очень удобно", - смеётся @sovest_natzii.

В сообществе Лентач решили проиллюстрировать новость о работе госкорпорации.

Квантовые компьютеры повод для шуток не только в Рунете.

"Поскольку лейбористы одновременно за выход из ЕС и против, они как квантовый компьютер со значением 1 и 0 сразу [...] поэтому я не могу голосовать за лейбористов", - пишет юзер @SimonWi53330877, используя "квантовую" метафору для описания британских выборов.

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Дело доходит до того, что столь непростая научная область служит и почвой для появлений теорий заговора.

"Агентство национальной безопасности (NSA) будто бы готовит криптовалюту, которая будет устойчивой к квантовым компьютерам", - распространяет слухи @ttcsalam93.

Впрочем, в научном сообществе пока очень осторожно реагируют на любые сообщения о приближении к "квантовому превосходству".

"Квантовое превосходство похоже на скачки, где вы не знаете, как быстро скачет ваша лошадь и как скачет чья-то ещё лошадь, а некоторые лошади - и вовсе козы", - говорит профессор теоретической физики из Университета штата Луизиана Джонатан Даулинг.