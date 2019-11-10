Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года было главным мировым событием десятилетия. Оно символизировало распад социалистического лагеря и биполярной системы международных отношений и объединение Германии.

А еще оно стало концом странного и нелепого государства-марионетки на карте Европы, в память о котором у кого-то на антресолях до сих пор пылятся детский конструктор Vero или затертые до дыр джинсы.

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