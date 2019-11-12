Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Внучатая племянница Уолта Диснея Эбигейл многократно призывала бороться с разрывом в доходах бедных и богатых, будучи мультимиллиардершей

59-летняя мультимиллиардерша Эбигейл Дисней неожиданно поддержала в "Твиттере" миллениалов и зумеров, заметив, что ее ровесникам-бумерам пора остыть.

Эбигейл написала малоцензурный тред, призвав сверстников успокоиться и доверить детям бразды правления.

Наследница империи Уолта Диснея задается вопросом, с чего это представители ее поколения бэби-бумеров вдруг стали столь легко возбудимыми.

Немного о терминах:

Бумеры (бэби-бумеры) - поколение, родившееся в период между 1946 и 1965 годами, когда на Западе наблюдался временный рост рождаемости.

Зумеры (поколение Z) - те, кто родился между 1996 и 2012 годами, то есть вслед за поколением миллениалов.

"Окей, бумер" - вирусная фраза, используемая миллениалами и юными людьми поколения Z для шуточной отповеди в адрес сварливых бумеров, ворчащих на молодежь.

Мем "Окей, бумер" в последнее время стал чрезвычайно популярным.

Некоторые, однако, утверждают, что подобное обращение является неуважительным или, как теперь говорят, дискриминирующим по возрастному принципу, то есть может считаться проявлением эйджизма (от англ. слова ageism).

Вопрос релевантности

Эбигейл Дисней, тем временем, призывает бумеров признать, что мир быстро меняется, а они - нет.

"Вы стары, но еще релевантны. Хотя каждый день вы все нерелевантнее", - бросает женщина возрастным ворчунам.

"Чем чаще вы возмущаетесь негодованием миллениалов по отношению к поколению, которое эгоистично отравляло воду, плевало на все изменения климата ради того, чтобы водить свои дурацкие "Хаммеры", и закрывало глаза на дискриминацию по половому, расовому или экономическому признакам, тем больше вы подтверждаете их точку зрения, что вы просто не понимаете ничего в том, что ценно для них", - добавила она.

Эбигейл Дисней - внучатая племянница Уолта Диснея и внучка соучредителя компании Walt Disney Роя Оливера Диснея.

В своем время она открыто возмущалась существующим в мире неравенством в доходах и говорила в интервью, что не хочет вести жизнь "богатой барыни".

В этом году миллиардерша призвала увеличить налоговую нагрузку на самых богатых американцев, включая ее саму.

"Мы" и "они"

Воззвание Эбигейл у многих вызвало изумление.

"Как помпезно. Я вижу, как теперешние 20-летние совершают те же глупости, что и мы. Хватит играть в разделение на "нас" и на "них", - возмущается юзер @Theobius.

"Когда они достигнут нашего возраста, они будут точно такими же, как мы", - уверен @AndyL54442593.

Многие призвали миллиардершу не обобщать.

"Я - бумер, которому "Окей, бумер" и вот это всё кажется довольно смешным. Я еще не забыл, как смеяться на собой, но ни в коем случае не собираюсь списывать себя в утиль. Сегодня я такой же релевантный, как и всегда. Сама мысль о том, что старики должны уйти, оскорбительна", - считает @jnewberry.

"Пожалуйста, заканчивайте с этой психологией "мы против них". Нужно, чтобы все живущие сейчас поколения (их пять) работали вместе и находили решения всех проблем. Мудрость вместе с энергией, силой, ловкостью и гением", - пишет Лиза Рогальски.

Как все началось

Многие молодые считают, что бумеры безразличны к экологическим и другим насущным проблемам современного мира.

Сама фраза "Окей, бумер" появилась в "ТикТоке" в качестве комментария молодого парня на тираду мужчины солидного возраста, заявившего, что миллениалы и поколение Z страдают синдромом Питера Пэна и не хотят расти.

Мем "Окей, бумер" тут же стал сверхпопулярен в "ТикТоке" и "Твиттере", на популярности этой фразы уже зарабатывают производители одежды.

На прошлой неделе 25-летняя новозеландская депутат Хлоя Суорбрик стала героиней интернета, когда использовала этот мем в ходе парламентских дебатов в ответ депутату, попытавшемуся прервать ее речь об изменении климата.

"Бумер - это состояние души", - заявила позже Хлоя, отвергнув обвинения в эйджизме.

"Если вам не нравятся перемены, вы не понимаете новых вещей, особенно - связанных с технологиями, если вы не за равенство и представительство, то вы бумер. По сути, это система взглядов на жизнь", - согласен с ней американский студент Джонатан Уильямс, написавший песенку "ok boomer".