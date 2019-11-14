Правообладатель иллюстрации Steve Crise/Railway Modeller Image caption Род Стюарт конструировал небоскребы и другие элементы своего мини-города во время гастролей

Род Стюарт, без сомнения, - один из самых известных рок-музыкантов в мире.Но недавно он наконец раскрыл плоды другой большой страстивсей своей жизни - строительства миниатюрных городов и железных дорог.

Оказалось, что последние 23 года, в перерывах между записью альбомов и гастролями, сэр Род кропотливо работал над огромным и очень подробным макетом американского города.

Стюарт рассказал об этом в интервью журналу Railway Modeller ("Железнодорожный моделист").

А позднее, услышав, что ведущий популярной радиопрограммы Би-би-си Джереми Вайн усомнился в том, что певец построил этот город сам, он позвонил в эфир и лично подтвердил это.

"Скажем так, я на 90 процентов построил его сам, - сказал он. - Единственное, что у меня не очень хорошо получалось и до сих пор не получается, - это электрическая часть, так что этим занимался другой человек".

Правообладатель иллюстрации Steve Crise/Railway Modeller

Правообладатель иллюстрации Steve Crise/Railway Modeller

За эти без малого четверть века, которые ушли на строительство макета, Род Стюарт выпустил 13 студийных альбомов и побывал в 19 концертных турне. За основу города взяты Чикаго и Нью-Йорк середины 40-х годов прошлого века.

"Многие смеются над этим хобби, считая его бестолковым, но это замечательное хобби", - сказал певец.

Род Стюарт рассказал журналу Railway Modeller, как работал над небоскребами и прочими элементами прямо во время гастролей. Он брал с собой необходимые материалы, а чтобы иметь возможность продолжать строительство, бронировал для них дополнительный номер в гостинице.

"Мы заранее объясняли ситуацию, и нам шли навстречу - выносили оттуда кровати и ставили вентиляторы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Steve Crise/Railway Modeller

По словам музыканта, его сильная сторона - строения и ландшафты, а не рельсы и локомотивы. "Я нахожу красоту в тех вещах, которые другим кажутся уродливыми - суровые небоскребы, обшарпанные склады, разные консрукции в очень изношенном состоянии".

На фотографиях различных городских ландшафтов заметны десятки тщательно воспроизведенных зданий, а также мосты, корабли, растительность и улицы, заполненные машинами и такси старых моделей.

"Когда я берусь за что-то настолько креативное, я выкладываюсь на 110 процентов", - рассказал Стюарт. - Я просто подсаживаюсь на это занятие. Если я что-то начинаю, я просто обязан это закончить. Мне повезло, что у меня есть возможность для этого. Если бы я знал, когда начинал, сколько времени это займет, я бы, наверное, сказал: "Нет. Нет! Ну неет".

Правообладатель иллюстрации Steve Crise/Railway Modeller

74-летний певец собирал макет города в мансарде своего дома в Лос-Анджелесе.

Описывая степень детализации, которой он хотел достичь, Стюарт сказал, что даже грязь на тротуарах должна была быть подходящего цвета.

"Начинаешь с серого, затем добавляешь цвета цемента - чтобы каждый кусок брусчатки был своего оттенка, - объяснил он. - И в трещинах должно быть немного черного мела. Потом в канавы кладешь чуть-чуть мусора, добавляешь немного ржавчины тут и там".

Другой британский музыкант и известный телеведущий, который тоже увлекается строительством макетов, Джулс Холланд в той же радиопрограмме похвалил работу Рода Стюарта. "Такие масштабные макеты, как у сэра Рода, - они как произведение искусства. Они как удивительная картина, созданная в трех измерениях".

В сентябре Стюарт рассказал, что последние два года лечился от рака простаты и в результате сумел победить болезнь.

Его музыкальная карьера продолжается - в конце этого года у него выходит альбом You're in My Heart, записанный с Королевским филармоническим оркестром, а в недавнем интервью журналу Rolling Stone он рассказал, что уже планирует следующую пластинку - в стиле фолк.

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