В США родился щенок с хвостиком на лбу. Его назвали Нарвал
Беспризорный щенок в возрасте около 10 недель, у которого был настоящий хвостик на голове, попал в приют для животных Mac's Mission в американском штате Миссури. Приют известен тем, что помогает больным, изувеченным и затравленным животным с особенностями развития и поведения.
Щенка назвали Нарвал - в честь морского животного семейства нарваловых, у которого из головы растет длинный рог.
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Ветеринары осмотрели Нарвала и пришли к выводу, что лишний хвост не причиняет боли, и удалять его нет необходимости. Фото Нарвала попало в социальные сети и прославило его самого и Mac's Mission.
По словам руководителя Mac's Mission Рошель Стеффен, Нарвал чувствует себя прекрасно и часами играет.
Рентгеновский снимок показал, что второй хвост на лбу у щенка (который примерно в три раза короче первого), не соединен костной и мышечной тканью с черепом: отгонять мух или вилять им Нарвал не может.
Забрать щенка из приюта пока нельзя: работники Mac's Mission хотят подождать, пока он подрастет, чтобы убедиться, что хвостик не станет для него проблемой в будущем.