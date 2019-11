Как в Лондоне сохраняют исторические фасады зданий. Фотографии

Лондонский блогер The Gentle Author фотографирует меняющийся облик Лондона. Особенно его интересует так называемая фасадизация, когда при перестройке у здания сохраняется только фасад.

Вот несколько снятых им фотографий с историями запечатленных на них зданий.

Банк National Provincial, Лондонский Сити

Это охраняемое государством здание было спроектировано Джоном Гибсоном, и на тот момент в 1863-65 годах стало крупнейшим банком в Лондоне. На самом верху конструкции можно увидеть цифры, обозначающие расположение филиалов банка в Англии.

Над арочными окнами есть восемь скульптурных панелей с аллегорическими сюжетами, изображающими достижения человечества.

Бывший паб The Cock & Hoop, район Спиталфилдс

Первым хозяином паба в 1805 году стал Томас Ллойд.

Заведение закрылось в 1908 году, после чего здание стало частью ночлежки для бездомных Providence Row, а в 2006 году из него сделали общежитие для студентов Лондонской школы экономики.

Лондонская биржа для продажи фруктов и шерсти, район Спиталфилдс

Здание спроектировал архитектор Сидней Перкс в 1927 году. Это было современное на тот момент помещение для аукционов, где крыша создавала эффект солнечного дня в пасмурную погоду, на полах лежал паркет, и каждая деталь интерьера была четко продумана.

В 1991 году после переезда плодоовощного рынка из Спиталфилдс здание превратилось в офисный центр для местных небольших компаний.

Нынешние строительные работы проводит международная юридическая компания.

Улица Каледониан-роуд, дом 465, север Лондона

Компания Mallett, Porter & Dowd построила этот склад в 1874 году для нужд своего бизнеса.

Планы на перестройку, которые включали в себя возведение общежития для Университетского колледжа Лондона, были отвергнуты местным советом из-за того, что новые окна не совмещались бы с фасадными.

Затем это решение отменили, а перестроенное здание было удостоено престижной дизайнерской премии в 2013 году.

"Колледж Ист", район Спиталфилдс

Дизайнером первоначального здания, построенного для студенческого городка Тойнби холл в 1884-85 годах, был Элайджа Хул. Затем его снесли, оставив лишь фасад, чтобы в 1971 году построить здание, названное "Аттли хаус", которое также было разрушено в 2016 году.

Теперь за ним возводится многоквартирный комплекс.

Бывшая унитарианская церковь, район Блэкфрайарс

Автором проекта церкви, построенной в 1821 году, был Чарльз Паркер, спроектировавший банк Hoare's Bank в районе Стрэнд. Здание снесли в 1960-х годах, оставив лишь портик и часть первого этажа, которые многие годы украшали автомобильную парковку.

"Споттед дог" в районе Уилсден

Еще в 1792 году "Споттед дог" описывали как таверну, ставшую привычной. К тому времени ей было уже 30 лет.

В XIX веке там находились популярные сады отдыха, а в 1920-х в здании находилась танцевальная площадка.

18 Бродуик-стрит, район Сохо

Декоративная кирпичная кладка на улице Беруик-стрит гласит, что фасад здания был построен в 1886 году.

Изначально это была пекарня, а в 1950 году там расположилась аптека. В 1970-х у нее появился новый хозяин, который в 1980-х объединил ее с соседними зданиями, назвав Аптекой в Бродуик.

В последнее время верхняя часть здания используется компаниями, работающими в музыкальной и киноиндустрии.

Все фотографии © The Gentle Author из книги "Ползущая чума ужасной фасадизации" (The Creeping Plague of Ghastly Facadism)