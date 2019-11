Сбербанк прислал клиенту код "Плачь, убивай евреев". Могло ли это произойти случайно?

View this post on Instagram

Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер- копировать, у меня такое мнение... это как, Apple-Samsung... получается мы лидеры? Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры-вот и они подделали под нас 😙... приложение стало похоже, ещё-бы ТРОЙНЫМИ зарплатами хантить наших МБ и инженеров. Если бы Я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии...Мы конечно и это переживём, потому настоящие лидеры и инноваторы - это МЫ, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят ... ну сами понимаете, кто 😹 #Сбербанк - хватит копировать😂 и завидовать и подло хантить!Дальше, все равно, действовать будем МЫ #Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло 🤷‍♂️