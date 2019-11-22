Сбербанк прислал клиенту код "Плачь, убивай евреев". Могло ли это произойти случайно?

Клиент Сбербанка получил сообщение с предложением взять кредит и кодом, дословно переводящимся как "Плачь, убивай евреев". Но какова математическая вероятность случайного выпадения такого буквенного кода?

Скриншотом пришедшего ему SMS поделился пользователь Александр Шишов, а затем его подхватили юзеры-тысячники "Фейсбука" и "Твиттера".

В пришедшем Шишову сообщении говорится, что для подачи заявки на кредит нужно использовать пароль CRYVKILLJEWS.

Если убрать из этого кода букву V, то получается, что система и правда призвала его по-английски "заплакать" и "убить евреев".

Согласно математической формуле сочетаний с повторениями, вероятность такого сочетания крайне мала.

Сначала представители Сбербанка предположили, что имеют дело с фейком, отредактированным в фотошопе, но затем признали подлинность скриншота.

"Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 млрд паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника", - заявили в пресс-службе банка.

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Содержит словарные слова

Пользователи отреагировали на неожиданное послание от банка с юмором.

"Добро пожаловать в статистику, где маловероятные события все еще, как ни странно, возможны", - замечает @rutorisan.

Многие встали на защиту банка.

"Он может просто содержать словарные слова (так делают для генераторов паролей, чтоб пользователь смог запомнить абракадабру)", - свидетельствует Константин Сойма.

Как предположил в беседе с Би-би-си разработчик Калан Абе, в силу того, что Сбербанк отправляет очень много паролей, вероятность попадания к кому-нибудь из пользователей "чего-то веселого" вполне реальна.

"Пароли явно генерируются не по буквам, а по словам. Например, если предположить, что они [сотрудники банка] взяли словарь из 2000 слов подходящей длины и случайно выбирают три слова, то это 2000 в кубе = 8 миллиардов [комбинаций]", - оценивает вероятность аналитик.

Даже если пользователям в кодах попадаются другие комичные или оскорбительные сочетания слов, они далеко не всегда реагируют на них.

"Дальше уже начинается: кто-то не знает английский и не замечает, кто-то тихо посмеялся про себя, кто-то не тысячник и не смог донести до мира, а вот кто-то донёс", - развил свою мысль Абе.

Пресс-служба Сбербанка на данный момент не ответила на запрос Би-би-си относительно того, по какому принципу составляются пароли.

В пятницу крупнейший банк России атаковал ещё и бизнесмен Олег Тиньков, обвинивший Сбербанк в копировании идей его детища.

"Мы придумали сторис, они сделали открытки через два месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры - вот и они подделали под нас", - накинулся Тиньков в "Инстаграме" с призывом: "Сбербанк - хватит копировать, завидовать и подло хантить".

Сбербанк эти слова Тинькова не комментировал.