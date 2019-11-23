Котики, кобры и крокодилы: под Каиром открыли редкую коллекцию древнеегипетских мумий животных

  • 23 ноября 2019
Выставка мумифицированных животных близ Каира, ноябрь 2019 Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI

Большая экспозиция мумифицированных животных, найденных в древнеегипетском некрополе, была впервые представлена публике неподалеку от Каира.

Египетские археологи обнаружили большую гробницу с мумифицированными животными в прошлом году возле Ступенчатой пирамиды Саккары, к югу от столицы Египта.

Под толщей песка были обнаружены сотни артефактов, в том числе маски, статуэтки, а также мумифицированных кошек, крокодилов, кобр и птиц.

В субботу власти Египта впервые представили артефакты на выставке возле некрополя Саккара.

Мумии кошек, которые были найдены в гробнице в районе Саккара к югу от Каира Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Мумии кошек были найдены в гробнице в районе Саккара к югу от Каира

Среди найденных мумий, по предварительным оценкам экспертов, находятся два львенка. Сейчас министерство по делам древностей Египта проводит анализы, чтобы удостовериться в этом.

В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, обнаружение целых львов, и в особенности, детенышей, случается редко.

Выставка мумифицированных животных близ Каира, ноябрь 2019 Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI
Image caption Кошек в древнем Египте мумифицировали и делали их изображения чаще, чем других животных

На пресс-конференции в субботу один египетский чиновник назвал большую статую жука-скарабея одной из самых значительных находок некрополя.

Скарабей на выставки близ Каира. Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption "Прекрасный скарабей" - один из самых ценных экспонатов

"Самое прекрасное открытие из этих сотен находок - этот скарабей", - сказал Мостафа Вазири. - Это самый большой скарабей в мире".

Выставка мумифицированных животных близ Каира Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Археологи предполагают, что два мумифицированных животных - львята
Мумии кошек, которые были найдены в гробнице в районе Саккара к югу от Каира Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Выставка пользуется большим успехом у публики

Саккара - это древний могильник, который служил некрополем для Мемфиса, столицы Древнего Египта.

Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения в течение более 3 тыс. лет. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка мумифицированных животных близ Каира Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Власти Египта ищут разные способы восстановить туристический поток в страну, ослабевший в последние годы

В последние годы Египет активизировал продвижение своих археологических находок в попытке подстегнуть жизненно важную для страны туристическую сферу, испытывающую серьезные проблемы из-за пертурбаций предыдущих лет.

Выставка мумифицированных животных близ Каира, ноябрь 2019 Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI
Мумия крокодила Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Среди экспонатов - мумифицированные птицы, змеи и даже крокодилы
Мумия кота Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Кошки пользовались особенным почтением у древних египятн

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