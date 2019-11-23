Котики, кобры и крокодилы: под Каиром открыли редкую коллекцию древнеегипетских мумий животных
Большая экспозиция мумифицированных животных, найденных в древнеегипетском некрополе, была впервые представлена публике неподалеку от Каира.
Египетские археологи обнаружили большую гробницу с мумифицированными животными в прошлом году возле Ступенчатой пирамиды Саккары, к югу от столицы Египта.
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Под толщей песка были обнаружены сотни артефактов, в том числе маски, статуэтки, а также мумифицированных кошек, крокодилов, кобр и птиц.
В субботу власти Египта впервые представили артефакты на выставке возле некрополя Саккара.
Среди найденных мумий, по предварительным оценкам экспертов, находятся два львенка. Сейчас министерство по делам древностей Египта проводит анализы, чтобы удостовериться в этом.
В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, обнаружение целых львов, и в особенности, детенышей, случается редко.
На пресс-конференции в субботу один египетский чиновник назвал большую статую жука-скарабея одной из самых значительных находок некрополя.
"Самое прекрасное открытие из этих сотен находок - этот скарабей", - сказал Мостафа Вазири. - Это самый большой скарабей в мире".
Саккара - это древний могильник, который служил некрополем для Мемфиса, столицы Древнего Египта.
Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения в течение более 3 тыс. лет. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В последние годы Египет активизировал продвижение своих археологических находок в попытке подстегнуть жизненно важную для страны туристическую сферу, испытывающую серьезные проблемы из-за пертурбаций предыдущих лет.
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