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Большая экспозиция мумифицированных животных, найденных в древнеегипетском некрополе, была впервые представлена публике неподалеку от Каира.

Египетские археологи обнаружили большую гробницу с мумифицированными животными в прошлом году возле Ступенчатой пирамиды Саккары, к югу от столицы Египта.

Под толщей песка были обнаружены сотни артефактов, в том числе маски, статуэтки, а также мумифицированных кошек, крокодилов, кобр и птиц.

В субботу власти Египта впервые представили артефакты на выставке возле некрополя Саккара.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мумии кошек были найдены в гробнице в районе Саккара к югу от Каира

Среди найденных мумий, по предварительным оценкам экспертов, находятся два львенка. Сейчас министерство по делам древностей Египта проводит анализы, чтобы удостовериться в этом.

В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, обнаружение целых львов, и в особенности, детенышей, случается редко.

Правообладатель иллюстрации KHALED DESOUKI Image caption Кошек в древнем Египте мумифицировали и делали их изображения чаще, чем других животных

На пресс-конференции в субботу один египетский чиновник назвал большую статую жука-скарабея одной из самых значительных находок некрополя.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Прекрасный скарабей" - один из самых ценных экспонатов

"Самое прекрасное открытие из этих сотен находок - этот скарабей", - сказал Мостафа Вазири. - Это самый большой скарабей в мире".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Археологи предполагают, что два мумифицированных животных - львята

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выставка пользуется большим успехом у публики

Саккара - это древний могильник, который служил некрополем для Мемфиса, столицы Древнего Египта.

Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения в течение более 3 тыс. лет. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Египта ищут разные способы восстановить туристический поток в страну, ослабевший в последние годы

В последние годы Египет активизировал продвижение своих археологических находок в попытке подстегнуть жизненно важную для страны туристическую сферу, испытывающую серьезные проблемы из-за пертурбаций предыдущих лет.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди экспонатов - мумифицированные птицы, змеи и даже крокодилы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кошки пользовались особенным почтением у древних египятн

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