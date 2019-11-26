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Специальные VR-очки, разработанные для коров в Подмосковье, вызвали недюжинный энтузиазм у пользователей интернета.

Как выяснили исследователи, пасторальный пейзаж в очках положительно сказывается на самочувствии коров, а также на количестве и качестве их молока.

"Помимо физических потребностей исследователи стали уделять большее внимание эмоциональному состоянию животных. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество молока заметно увеличивается", - уверены в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коровам показывали летнее поле, причем с учетом особенностей их зрения - с усилением оттенков красной части спектра и более слабо выраженными зелеными и синими тонами.

Новость о виртуальной реальности для подмосковных жвачных немало возбудила не только российских пользователей.

"Перестали видеть Красногорск"

Многие юзеры завидуют коровам - ведь не у всех людей есть VR-очки.

"Можно мне такие же, но где без конца проигрывается "Интервью с вампиром"? - риторически вопрошает журналистка Moscow Times Сэм Беркхед.

"Когда коровам досталась виртуальная реальность, а тебе - нет", - дразнится Азиз Гамари.

Разумеется, некоторым пришёл в голову неувядающий мем "Как тебе такое, Илон Маск".

"Вам кажется, у вас тяжелый день? Вот вам фото с российской фермы, где коровам показывают летнее поле в VR-очках, чтоб их жизнь стала немного счастливее", - рассуждает юзер @FishiestDude.

Расположение очков на головах коров на фото также стало поводом для шуток.

"Возможно, коровы вообще ничего не видели из-за особенностей зрения. Снижение стресса явно обусловлено тем, что коровы перестали видеть Красногорск, других коров, красногорских учёных", - веселится пользовательница "Кофеварка-проказница".

"Прекрасная Россия будущего, где даже коровы могут пережить ноябрь в виртуальной среде. Киберпанк, который мы заслужили", - окончательно делает коров мемом юзер @letaetpolzaet.

Нашлись и те, кто увидел в "розовых" очках для коров параллель с миром людей.

"Теперь коровы будут думать что, всегда лето и травы завались! Может, с населением похожее попробовать?" - иронизирует Вера Измайлова.

"Тот случай, когда в России даже коровы живут лучше большинства населения страны", - грустно ерничает @zgldz.

Особое внимание коровам уделили и геймеры, причем им коровье убранство напомнило о грядущем виртуальном продолжении легендарного шутера Half-Life под названием Alyx - первой за 12 лет игры франшизы, которая выйдет в марте 2020 года. Ее трейлер стал доступен на прошлой неделе - и оказалось, что поиграть в нее смогут только обладатели VR-очков.

"Эти коровы смогут поиграть в VR Half-Life, а я нет", - предполагает @AkyshCherezQ.

"Вероятно, количество коров обладающих VR-гарнитурами больше, чем людей, и коровы теперь основная аудитория грядущего Half-Life Alyx", - делают абсурдный вывод авторы "Натужного подкаста".