Загрузите свое фото в нижнем белье. Как голландский супермаркет пытался шить форму для сотрудников

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Albert Heijn - самая большая сеть супермаркетов в Нидерландах

Ведущая сеть супермаркетов в Нидерландах Albert Heijn отказалась от идеи собрать фотографии сотрудников в нижнем белье.

Просьба к персоналу - загрузить в специальное приложение свои фото в трусах и (в случае женщин) в лифчиках, или как вариант - в тесно облегающих спортивных леггинсах, была продиктована всего лишь необходимостью узнать их размер одежды, объяснило руководство компании.

В следующем году планируется ввести в магазинах сети новую униформу. Руководство филиала Albert Heijn в городе Неймегене на востоке страны решило оптимизировать процесс пошива спецодежды с помощью приложения для смартфонов.

После волны критики в соцсетях менеджеры быстро отказались от этой идеи и принесли извинения.

Нидерландское ведомство по защите персональных данных назвало сбор базы с изображениями сотрудников в неглиже как минимум странным. "У компании не было никаких оснований требовать предоставления таких фотографий от работников", - заявили в ведомстве, добавив, что узнать их размер одежды можно было и менее радикальным путем.

"А ты прислал свое фото?"

Голландская газета NRC первой сообщила о странном поведении компании. Журналисты узнали о том, что плакат с призывом участвовать в замерах и отправлять свои фото был вывешен в столовой для персонала в Неймегене.

"Наденьте нижнее белье или облегающую спортивную форму, чтобы контуры вашей фигуры можно было замерить как можно точнее. И попросите кого-нибудь сфотографировать вас", - гласит плакат.

Согласно имейлу, разосланному сотрудникам, загрузить фото в указанное приложение должны были все сотрудники в обязательном порядке. Журналисты NRC видели это электронное письмо.

Правообладатель иллюстрации Albert Heijn Image caption Нынешнюю униформу сотрудников в компании планируют заменить на другую в следующем году

Супермаркеты в Неймегене были выбраны для обкатки приложения - если бы эксперимент с фото в неглиже был удачным, его бы распространили на сеть магазинов Albert Heijn по всей стране.

Компания настаивает на том, что участие в эксперименте не было обязательным. Представитель Albert Heijn заявил СМИ, что менеджмент искал наиболее оптимальный способ создания базы данных с размерами одежды 100 тысяч работников сети и собрать информацию через приложение для смартфона казалось более практичным, чем разбирать 100 тысяч имейлов.

В заявлении для Би-би-си компания также заявила, что целью эксперимента было опробовать "инновационное мобильное приложение", которое позволило бы быстро и эффективно узнать размеры одежды сотрудников более 1000 магазинов сети, которых надо обеспечить спецодеждой нового фасона к следующему году.

"В ходе тестов мы попросили сотрудников закачать личное фото в плотно облегающей одежде или в белье для дальнейшего автоматического анализа, который осуществляет само приложение. Хотя участие в эксперименте было добровольным и изображения не мог видеть никто из менеджмента Albert Heijn, этого в принципе не стоило делать", - заявил пресс-секретарь.

"Мы отменили пилотный проект и приносим извинения всем, кто оказался вовлечен в это", - гласит заявление.

В Albert Heijn сказали Би-би-си, что точно не знают, сколько человек выполнили указание и закачали свои фотографии. Известно лишь, что эксперимент должен был длиться две недели и был прерван на середине срока: в супермаркете, где он проводился, работают 400 человек.

Все уже присланные изображения будут стерты, заявила компания. Но снять мерки с сотрудников всё равно нужно, и теперь менеджеры будут придумывать для этого какой-нибудь другой способ.