Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Бекхэм на London Fashion Week

Модный бренд Виктории Бекхэм вновь отчитался об убытках: в 2018 году ее бизнес потерял 12,3 млн фунтов ($15,6 млн) несмотря на то, что одежда и аксессуары этого бренда продаются по всему миру более чем в 400 магазинах.

Убытки бизнес бывшей звезды Spice Girls приносит уже одиннадцатый год подряд - с самого момента основания компании в 2008 году.

Сама Виктория Бекхэм говорит, что занимается этим проектом не из тщеславия: она хочет превратить его в прибыльное дело.

"Я хочу, чтобы бренд существовал через 10, 20, 30, 40 лет, и мне придется выйти в ноль и потом - в прибыль, - сказала она в интервью Financial Times в марте этого года. - Мы на верном пути, но это не произойдет за один день".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на постоянные убытки, Виктория Бекхэм старается не терять оптимизма

Для повышения продаж компания пробовала разные способы: запускала собственную косметику, вступала в партнерство с Reebok и объявляла о снижении цен. Но итоги 2018 года все равно были неутешительными.

Убытки в прошлом году потерпела не только Виктория Бекхэм, но и ее муж Дэвид.

Общая выручка их бизнеса, который управляется холдинговой компанией Beckham Brand Holdings, сократилась в 2018 году на 18% до 45,8 млн фунтов.

Отчасти в этом виноват очередной неудачный год модного бренда Виктории, а отчасти - компании Seven Global, которая управляет активами Дэвида Бекхэма.