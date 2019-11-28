Анимационный полнометражный фильм "Холодное сердце-2" в первый уик-энд проката по миру собрал 350 млн долларов. С 28 ноября картина выходит в прокат и в России.

Но тут возникла неувязка: российских поклонников "Сердца" смутил неестественный макияж главных героинь - Эльзы и Анны.

Умеющие рисовать фанаты первой части решили продемонстрировать, как будут выглядеть его героини без макияжа, и запустили флешмоб с ретушью принцесс.

Так, художница под ником @mekuum выложила в "Твиттере" естественный образ Эльзы.

Правообладатель иллюстрации Tjournal

Девушку активно хвалят, у нее нашлась масса подражателей, но ретушь диснеевских героинь в Photoshop подняла новую проблему для пользователей: теперь юзерам кажется, что черты лица у совершеннолетних по сюжету принцесс слишком детские.

"Выглядит просто прекрасно! Не будь она ещё на десятилетку похожа..." - комментирует отретушированную Эльзу @DrugstoreNami.

Контент недоступен

Некоторые комментаторы также винят аниматоров Disney в инерции мышления.

"Дело не в том, что принцессы выглядят нереалистично, а что у всех женских персонажей в диснеевских мультфильмах последних лет одни и те же черты лица - это, по-честному, ленивый подход к дизайну", - пишет англоязычный юзер @_sapphire_seas_.

Некоторые для контраста приводят примеры современной недиснеевской анимации, где художники прорисовывают "немодельные" черты лица, например - нос картошкой.

"Не могу передать словами"

Тем временем первые отзывы в соцсетях уже посмотревших фильм россиян скорее комплиментарны.

Правообладатель иллюстрации Disney

"Ходила с младшим братом на "Холодное сердце-2". Самым милым моментом был тот, где я рыдала, а он обнимал меня, чтобы успокоить", - резюмирует @ReklessRoamer.

"Я просто не могу передать эти эмоции словами. Хочу сказать только то, что НИ О ЧЕМ не пожалела, пойдя на IMAX. У меня все время, пока сидела, были мурашки", - не скрывает восторга @AnisVasilika.

Впрочем, нашлись и критики ленты.

"Так вот, откровение: не люблю этот мульт, мне он не зашёл в первые 15 минут. И вообще не понимаю всеобщей истерии вокруг него, макияжа героини и т.д.", - ворчит @helenays.

"Юмор и взрослая жизнь"

Первая часть "Холодного сердца" (Frozen), повествующая об отношениях двух сестер-принцесс Эльзы и Анны, собрала 1,27 млрд долларов во всем мире и стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Три месяца мультфильм лидировал в прокате США и Канады и к апрелю 2014 года вошел в десятку самых успешных кинофильмов вообще - не только анимационных.

А его сиквел, как сообщил Disney, стал самым успешным в истории анимационным фильмом по сборам за первый уикенд в прокате, обойдя даже "Короля Льва".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

При этом на контрасте с большинством последних релизов Disney, эксплуатирующих старые сюжеты и упирающихся в римейки, у второй части "Холодного сердца" - полностью оригинальный сюжет.

И в его завязке с новой стороны открывается роль родителей Эльзы и Анны. В первой части их обращение с "особой" дочерью оставляет желать лучшего, повторяя педагогические стереотипы XX века.

Креативный директор Disney Дженнифер Ли описала картину так: "Речь в фильме о том, чтобы научиться бороться за свое место в мире, делать все "по-взрослому". Тут есть место веселью и юмору, но это глубоко эмоциональная история о своем предназначении".

"Вторая часть масштабнее, смелее и эпичнее первой, - написал в журнале Empire критик Бен Трэвис. - Если в чем-то "Холодное сердце-2" превосходит прошлый фильм, так это в сногсшибательной анимации - один момент, когда из деревянной доски появляется вода, выглядит реально, как настоящая видеосъемка".