В кинотеатр в США пришла посылка с надписью "Заразно". В ней оказалась моча

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Почему в кинотеатр привезли мочу, никто пока не понимает (архивное фото проб мочи)

Зрителей кинотеатра "Норт-Бенд" в одноименном городе в штате Вашингтон на северо-западе США эвакуировали, а прилегающую улицу временно перекрыли в пятницу вечером после того, как туда был доставлен контейнер с надписью "Человеческие материалы. Высоко заразно".

Ящик, как выяснилось впоследствии, содержал пробирки с анализами мочи, предназначенные для клинической лаборатории в городе Такома примерно в 80 км от Норт-Бенда, и попал в кинотеатр по ошибке.

Местная пожарная служба послала на место ЧП пять специалистов по работе с опасными веществами. Сотрудник кинотеатра, принявший посылку, был отправлен на осмотр в больницу.

Примерно через час недоразумение разъяснилось. Образцы мочи были уничтожены, сообщает Си-эн-эн.

В субботу утром администрация кинотеатра оповестила, что опасность миновала, и пригласила зрителей на запланированный сеанс фильма "Холодное сердце-2".