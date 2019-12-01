В кинотеатр в США пришла посылка с надписью "Заразно". В ней оказалась моча
Зрителей кинотеатра "Норт-Бенд" в одноименном городе в штате Вашингтон на северо-западе США эвакуировали, а прилегающую улицу временно перекрыли в пятницу вечером после того, как туда был доставлен контейнер с надписью "Человеческие материалы. Высоко заразно".
Ящик, как выяснилось впоследствии, содержал пробирки с анализами мочи, предназначенные для клинической лаборатории в городе Такома примерно в 80 км от Норт-Бенда, и попал в кинотеатр по ошибке.
Местная пожарная служба послала на место ЧП пять специалистов по работе с опасными веществами. Сотрудник кинотеатра, принявший посылку, был отправлен на осмотр в больницу.
- Город, где живут Билл Гейтс и Джефф Безос, едва не обанкротился
- Торты, зеленка и моча: чем занимается движение SERB
- Импичмент заслонил дебаты потенциальных соперников Трампа. Кто среди них лидирует?
Примерно через час недоразумение разъяснилось. Образцы мочи были уничтожены, сообщает Си-эн-эн.
В субботу утром администрация кинотеатра оповестила, что опасность миновала, и пригласила зрителей на запланированный сеанс фильма "Холодное сердце-2".