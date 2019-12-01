Американец установил самострельное устройство у себя под дверью. Оно его и убило

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В штате Мэн на северо-востоке США 65-летний мужчина, который установил в своем доме пистолет, стреляющий при открывании двери, чтобы обезопасить себя от грабителей, сам погиб от выстрела своего оружия.

Рональд Кир в городе Ван-Бурен позвонил вечером в четверг в полицию и сообщил, что получил огнестрельное ранение.

Прибывшие к его дому полицейские обнаружили, что входная дверь оснащена устройством, которое при попытке открыть ее стреляло из пистолета. Рональда Кира доставили в больницу, но там его спасти не смогли.

Американские законы запрещают установку таких самодельных стреляющих и взрывных устройств.

"После тщательного расследования, которое продолжалось до раннего утра, было установлено, что Рональд Кир получил ранение в результате незапланированного срабатывания одного из самодельных устройств, установленных им", - сообщила местная полиция.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Применение самодельных взрывных или иных устройств, способных причинить физическую травму, запрещено законом в США

Остается неясным, каким образом сработало это устройство. В доме были обнаружены другие взрывные и самострельные приспособления. Полиция вызвала на место происшествия специалистов из отдела разминирования полиции штата.

Это не первый случай такого рода в США.

В феврале члены группы инвесторов, которая приобрела дом в Филадельфии, обнаружили при осмотре здания, что на лестничной клетке была установлена растяжка из проволоки, которая могла привести в действие устройство метания ножа.

В сентябре прошлого года в штате Иллинойс погиб мужчина, убитый выстрелом из самострельного устройства в виде дробовика, установленного в сарае соседа. Этот сосед по имени Уильям Васмунд 48 лет от роду был признан виновным в сентябре этого года в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

В октябре этого года в штате Орегон был арестован человек, который превратил свой дом в нечто напоминающее декорации фильма "Искатели утраченного ковчега".

Сотрудники ФБР обнаружили в его доме капканы, укрепленную входную дверь, а также инвалидное кресло, оснащенное самострелом, выстрелом которого один из агентов был ранен в ногу.

Подобные скрытые или замаскированные устройства, способные причинить телесные повреждения, в США запрещены.

Эти законы основываются на том, что человеческая жизнь ценнее собственности, а также на том, что подобные приспособления могут сработать случайно и не различают цели.

Даже в тех случаях, когда от действия подобного устройства страдает преступник, владелец устройства, установивший его, несет уголовную ответственность, так как он не имеет права определять вид и степень наказания.

Полученные ранения и травмы при применении таких устройств могут приводить к судебным делам. В деле Катко против Брайни 1971 года в штате Айова двое домовладельцев были признаны виновными в нанесении увечий с помощью самострельного устройства на основе дробовика грабителю, который пытался проникнуть в пустующее помещение.

Суд вынес тогда вердикт, согласно которому применение смертельно опасной силы было признано неоправданным, а истец получил компенсацию в размере 30 тысяч долларов.