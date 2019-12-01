Поднятый по тревоге истребитель вызвал переполох, преодолевая звуковой барьер над Лондоном
Два истребителя Королевских ВВС "Тайфун" перешли звуковой барьер в небе невдалеке от Лондона, преследуя авиалайнер, который не отвечал на запросы диспетчеров.
Истребители были подняты по тревоге с аэродрома на базе ВВС в местечке Канингсби глубокой ночью 1 декабря.
Грохот от звукового удара, сопровождающего преодоление самолетом скорости звука, был слышен в нескольких окрестных графствах и походил на мощный взрыв.
По словам пилота гражданского воздушного судна, следовавшего рейсом из Германии в США, после пропажи радиосвязи и до момента, когда экипаж лайнера обнаружил неисправность, прошло 10 минут. Еще 10 минут потребовалось на то, чтобы устранить неполадку.
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"Разрыв сердца"
"Мы все были заняты решением этой проблемы и просто не заметили появление истребителей. Надо сказать, что отреагировали они молниеносно!" - оценил действия британских военных гражданский пилот Стивен Джордано, добавив при этом, что был буквально шокирован, обнаружив рядом со своим самолетом два "Тайфуна".
"У меня чуть разрыв сердца не случился, когда я посмотрел налево, а один из них летит совсем рядом, с мигающими стробоскопами и сияющими голубыми полосами, бегущими вдоль фюзеляжа" - сказал в беседе с корреспондентом Би-би-си Стивен Джордано.
"Мы тут же в ответ мигнули им посадочными огнями, чтобы дать знать, что мы их видим, и вошли с ними в радиоконтакт. К тому моменту мы уже общались с лондонскими диспетчерами. Потом истребители сопровождали нас еще минут пять".
Позже лайнер, на борту которого, как сообщается, не было пассажиров, успешно приземлился в США.
Со скоростью звука
Звуковой удар, прогремевший примерно в 4:20 пополуночи в небе над Англией, разбудил жителей близлежащих районов. Стены домов и стекла дрожали, потом заработали полицейские сирены.
Лондонская полиция подтвердила впоследствии, что грохот стал результатом прохождения истребителями звукового барьера.
Разрешение на преодоление звукового барьера дается британским военным летчикам лишь в чрезвычайных ситуациях, например, при перехвате другого воздушного судна.
ПредставителиКоролевских ВВС сообщиле в "Твиттере", что истребители с базы в Канингсби были подняты в воздух в рамках операции быстрого реагирования после того, как гражданское воздушное судно потеряло связь с землей, находясь в воздушном пространстве Великобритании. Как говорится в том же сообщении, после перехвата самолета связь с ним была восстановлена.
Жительница Хартфордшира по имени Дженет рассказала Би-би-си, что в 4.17 утра она услышала сильнейший грохот и почувствовала, как стены ее дома затряслись.
"Я испугалась, что это наш бойлер взорвался, или дерево упало на дом! Я тут же вскочила с постели и побежала по дому искать трещины в стенах, но все выглядело нормально".
Другой очевидец - Киран Топан - опубликовал в своем "Твиттере" видео:
Что такое звуковой удар и почему он возникает
"Когда самолет приближается к скорости звука (1191,6 км/ч или 331 м/с) перед его носом создается давление, потому что воздуху некуда деться" - объясняет доктор Джим Уайлд из Ланкастерского университета.
"Звуковой удар возникает, когда этот воздух "уходит", генерируя ударную волну, которая воздействует на объекты на земле и на наши барабанные перепонки, как сильный взрыв".
Сила такого воздействия зависит от высоты, на которой находится объект, преодолевающий звуковой барьер.
"Звук слышен на таком расстоянии потому, что ударная волна движется вместе с самолетом, как движется за кораблем след, от разрезаемых его носом волн".