Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Тайфуны" способны развивать скорость, в два раза превышающую скорость звука.

Два истребителя Королевских ВВС "Тайфун" перешли звуковой барьер в небе невдалеке от Лондона, преследуя авиалайнер, который не отвечал на запросы диспетчеров.

Истребители были подняты по тревоге с аэродрома на базе ВВС в местечке Канингсби глубокой ночью 1 декабря.

Грохот от звукового удара, сопровождающего преодоление самолетом скорости звука, был слышен в нескольких окрестных графствах и походил на мощный взрыв.

По словам пилота гражданского воздушного судна, следовавшего рейсом из Германии в США, после пропажи радиосвязи и до момента, когда экипаж лайнера обнаружил неисправность, прошло 10 минут. Еще 10 минут потребовалось на то, чтобы устранить неполадку.

"Разрыв сердца"

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"Мы все были заняты решением этой проблемы и просто не заметили появление истребителей. Надо сказать, что отреагировали они молниеносно!" - оценил действия британских военных гражданский пилот Стивен Джордано, добавив при этом, что был буквально шокирован, обнаружив рядом со своим самолетом два "Тайфуна".

"У меня чуть разрыв сердца не случился, когда я посмотрел налево, а один из них летит совсем рядом, с мигающими стробоскопами и сияющими голубыми полосами, бегущими вдоль фюзеляжа" - сказал в беседе с корреспондентом Би-би-си Стивен Джордано.

"Мы тут же в ответ мигнули им посадочными огнями, чтобы дать знать, что мы их видим, и вошли с ними в радиоконтакт. К тому моменту мы уже общались с лондонскими диспетчерами. Потом истребители сопровождали нас еще минут пять".

Позже лайнер, на борту которого, как сообщается, не было пассажиров, успешно приземлился в США.

Со скоростью звука

Звуковой удар, прогремевший примерно в 4:20 пополуночи в небе над Англией, разбудил жителей близлежащих районов. Стены домов и стекла дрожали, потом заработали полицейские сирены.

Лондонская полиция подтвердила впоследствии, что грохот стал результатом прохождения истребителями звукового барьера.

Разрешение на преодоление звукового барьера дается британским военным летчикам лишь в чрезвычайных ситуациях, например, при перехвате другого воздушного судна.

Пропустить Twitter пост , автор: @metpoliceuk The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 1 декабря 2019 г.

ПредставителиКоролевских ВВС сообщиле в "Твиттере", что истребители с базы в Канингсби были подняты в воздух в рамках операции быстрого реагирования после того, как гражданское воздушное судно потеряло связь с землей, находясь в воздушном пространстве Великобритании. Как говорится в том же сообщении, после перехвата самолета связь с ним была восстановлена.

Жительница Хартфордшира по имени Дженет рассказала Би-би-си, что в 4.17 утра она услышала сильнейший грохот и почувствовала, как стены ее дома затряслись.

"Я испугалась, что это наш бойлер взорвался, или дерево упало на дом! Я тут же вскочила с постели и побежала по дому искать трещины в стенах, но все выглядело нормально".

Другой очевидец - Киран Топан - опубликовал в своем "Твиттере" видео:

Что такое звуковой удар и почему он возникает

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Преодоление звукового барьера вызывает грохот, похожий на мощный взрыв

"Когда самолет приближается к скорости звука (1191,6 км/ч или 331 м/с) перед его носом создается давление, потому что воздуху некуда деться" - объясняет доктор Джим Уайлд из Ланкастерского университета.

"Звуковой удар возникает, когда этот воздух "уходит", генерируя ударную волну, которая воздействует на объекты на земле и на наши барабанные перепонки, как сильный взрыв".

Сила такого воздействия зависит от высоты, на которой находится объект, преодолевающий звуковой барьер.

"Звук слышен на таком расстоянии потому, что ударная волна движется вместе с самолетом, как движется за кораблем след, от разрезаемых его носом волн".