Вор вернул английской деревне пушку, украденную 30 лет назад. Его замучила совесть

Image caption Пушку неожиданно нашли в деревне Тилби, недалеко от того места, откуда она была украдена 30 лет назад

Корабельная пушка XIX века, которая была украдена 30 лет назад из деревни Тилби в Линкольншире, вернулась на свое место. И не одна, а с запиской, в которой неизвестный принес жителям свои извинения за кражу и признался, что все эти годы его мучила совесть.

Таких пушек в Тилби было две. Их подарила жителям деревни богатая местная семья Теннисон д'Эйнкур, на деньги которой в Тилби были также построены школа и зал для собраний, возле которого эти пушки и стояли.

Второе орудие тоже было украдено и до сих пор не найдено.

Image caption "30 лет назад я принял участие в постыдном поступке. Мое первое и последнее преступление", - написал неизвестный

Автор написал в своей записке, что пушка была загружена в грузовик его "так называемыми друзьями", пока он ждал в машине.

По его словам, это единственное преступление, которое он совершил в своей жизни, и все это время из-за участия в этой краже его ужасно мучила совесть.

В записке сообщалось, что пушка в полном боевом порядке и из нее даже несколько раз стреляли на исторических реконструкциях.

Представители местного совета сказали, что пушка появилась в деревне неожиданно. Они рады, что неизвестные решили, наконец, проявить порядочность и вернуть ее владельцам.

Пушку планируют вернуть на место. В деревне надеются, что когда-нибудь отыщется и вторая пушка.