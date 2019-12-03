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17-летняя американская певица Билли Айлиш сказала в эфире популярного телешоу Джимми Киммела, что не знает группу Van Halen. Соцсети разгорелись, однако пожар взялся тушить один из музыкантов рок-ветеранского коллектива.

"Можешь назвать кого-нибудь из Van Halen"? - спросил Киммел.

"Кого? Нет, кто это"? - ответила Билли.

"Я сейчас расплачусь", - отреагировал ведущий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Айлиш в декабре исполнится 18

Незнание Билли расстроило не только Джимми, но и толпу онлайн-всезнаек.

Некоторые юзеры зашли настолько далеко, что назвали Айлиш "некультурной свиньей".

"Билли Айлиш кто? Никогда о нем не слышал. Van Halen круче всех", - написал твиттерянин Джо Флорес.

"Благословенная жизнь"

Другим, напротив, очевидно, что Билли и не должна была знать американских "динозавров хард-рока".

"Нравится, нравится, НРАВИТСЯ, что Билли Айлиш никогда не слышала о Van Halen. Какая благословенная жизнь", - написал норвежский певец и композитор Сондре Лерке.

"Билли Айлиш умерла в пансионе в 1764 году и с тех пор была привидением, поэтому и правда удивительно, как это она не слышала о Van Halen раньше", - переводит конфликт в абсурдную плоскость сценарист Айра Мэдисон.

Для кого-то ироничное столкновение поколений стал поводом вспомнить другой мем.

"Джимми: называет имена из 1980-х. Билли: Окей, бумер", - пишет Эмили Цишке.

Чтобы утихомирить волну возмущения, 28-летний басист коллектива Вольфганг Ван Хален - один из трех Ван Халенов в группе, сын гитариста-легенды Эдди и племянник барабанщика Алекса - возвысил свой "голос разума".

Пропустить Twitter пост , автор: @WolfVanHalen If you haven’t heard of @billieeilish, go check her out. She’s cool. If you haven’t heard of @VanHalen, go check them out. They’re cool too.



Music is supposed to bring us together, not divide us. Listen to what you want and don’t shame others for not knowing what you like. — Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 2 декабря 2019 г.

"Если вы не слышали о Билли Айлиш, обратите на нее внимание. Она крутая. Если вы не слышали о Van Halen, обратите внимание на них. Они тоже крутые. Музыка должна объединять нас, а не разделять. Слушайте, что вы хотите, и не стыдите других за то, что они не знают, что вам нравится", - отметил Ван Хален-младший в "Твиттере".

Его поддержали и российские фанаты звезд.

"Van Halen это классика! но классика для нас, родившихся в 90-х и ранее. Молодое поколение не обязано знать всех стариков, кого когда-то слушали их предки. Это рили здорово, если такую музыку слушает молодёжь, но на их веку есть свои кумиры", - уверена пользовательница "Твиттера" @nightmare_vrn.

А юзер @OneTruePoster примирительно рассуждает, что Билли теперь нужно позвать Эдди Ван Халена на гитарное соло в свой новый трек.

Хард-рок-группа отыграла свой последний концерт в октябре 2015 года, и, похоже, в ближайшем будущем не планирует ездить в тур.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Van Halen объединяет два поколения одной семьи и вокалиста Дэвида Ли Рота

В этом году у исполнительницы Bad Guy и Bury a Friend шесть номинаций на "Грэмми".

Van Halen получали "Грэмми" в 1991 году - за 10 лет до рождения Айлиш.

В 2007, когда Билли не стукнуло и шести, рокеров приняли в Зал славы рок-н-ролла.

Последний на данный момент альбом Van Halen - A Different Kind of Truth - вышел семь лет назад.