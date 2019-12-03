Билли Айлиш не знает Van Halen. Новая плоскость конфликта поколений?
17-летняя американская певица Билли Айлиш сказала в эфире популярного телешоу Джимми Киммела, что не знает группу Van Halen. Соцсети разгорелись, однако пожар взялся тушить один из музыкантов рок-ветеранского коллектива.
"Можешь назвать кого-нибудь из Van Halen"? - спросил Киммел.
"Кого? Нет, кто это"? - ответила Билли.
"Я сейчас расплачусь", - отреагировал ведущий.
Незнание Билли расстроило не только Джимми, но и толпу онлайн-всезнаек.
Некоторые юзеры зашли настолько далеко, что назвали Айлиш "некультурной свиньей".
"Билли Айлиш кто? Никогда о нем не слышал. Van Halen круче всех", - написал твиттерянин Джо Флорес.
"Благословенная жизнь"
Другим, напротив, очевидно, что Билли и не должна была знать американских "динозавров хард-рока".
"Нравится, нравится, НРАВИТСЯ, что Билли Айлиш никогда не слышала о Van Halen. Какая благословенная жизнь", - написал норвежский певец и композитор Сондре Лерке.
"Билли Айлиш умерла в пансионе в 1764 году и с тех пор была привидением, поэтому и правда удивительно, как это она не слышала о Van Halen раньше", - переводит конфликт в абсурдную плоскость сценарист Айра Мэдисон.
Для кого-то ироничное столкновение поколений стал поводом вспомнить другой мем.
"Джимми: называет имена из 1980-х. Билли: Окей, бумер", - пишет Эмили Цишке.
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Чтобы утихомирить волну возмущения, 28-летний басист коллектива Вольфганг Ван Хален - один из трех Ван Халенов в группе, сын гитариста-легенды Эдди и племянник барабанщика Алекса - возвысил свой "голос разума".
"Если вы не слышали о Билли Айлиш, обратите на нее внимание. Она крутая. Если вы не слышали о Van Halen, обратите внимание на них. Они тоже крутые. Музыка должна объединять нас, а не разделять. Слушайте, что вы хотите, и не стыдите других за то, что они не знают, что вам нравится", - отметил Ван Хален-младший в "Твиттере".
Его поддержали и российские фанаты звезд.
"Van Halen это классика! но классика для нас, родившихся в 90-х и ранее. Молодое поколение не обязано знать всех стариков, кого когда-то слушали их предки. Это рили здорово, если такую музыку слушает молодёжь, но на их веку есть свои кумиры", - уверена пользовательница "Твиттера" @nightmare_vrn.
А юзер @OneTruePoster примирительно рассуждает, что Билли теперь нужно позвать Эдди Ван Халена на гитарное соло в свой новый трек.
Хард-рок-группа отыграла свой последний концерт в октябре 2015 года, и, похоже, в ближайшем будущем не планирует ездить в тур.
В этом году у исполнительницы Bad Guy и Bury a Friend шесть номинаций на "Грэмми".
Van Halen получали "Грэмми" в 1991 году - за 10 лет до рождения Айлиш.
В 2007, когда Билли не стукнуло и шести, рокеров приняли в Зал славы рок-н-ролла.
Последний на данный момент альбом Van Halen - A Different Kind of Truth - вышел семь лет назад.