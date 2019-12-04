"Мы живем, как в сумасшедшем доме". Как собрать 17 кошек и собак в одном кадре?
Хозяйка 17 собак и кошек из валлийского городка Корвен наконец-то уговорила своих питомцев собраться вместе и минуту посидеть спокойно для группового портрета.
На получившейся фотографии девять кошек и семь собак смотрят прямо в камеру.
30-летняя Кэти Смит признает, что жизнь с 17 питомцами бывает хаотичной. Она рассказала Би-би-си, как ей удалось заставить животных хотя бы недолго посидеть смирно.
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"Я была очень довольна фото - получился как будто маленький семейный портрет", - говорит Кэти.
"Я много раз пыталась снять котов вместе с собаками, но кто-то постоянно выбегал из кадра".
С собаками было проще, говорит Смит - их внимание легко удержать, если держишь в кулаке лакомство.
Снять котов оказалось сложнее.
"Мне приходилось все время поднимать их и ставить обратно на место, пока они не остались на местах", - говорит Кэти.
"После трех попыток я наконец-то их усадила на пару секунд и сделала фотографию, пока они не успели разбежаться", - сказала она.
Дом Кэти Смит стал чем-то вроде убежища для бездомных животных, некоторых из них женщина нашла на улице.
Помимо собак и кошек у Смит четыре волнистых попугайчика, рыбки и маленький еж.
"Жизнь в нашем доме довольно беспорядочная, но к этому привыкаешь", - комментирует она.