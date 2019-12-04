Правообладатель иллюстрации Kennedy News and Media Image caption Результатом усилий Кэти Смит стал "маленький семейный портрет"

Хозяйка 17 собак и кошек из валлийского городка Корвен наконец-то уговорила своих питомцев собраться вместе и минуту посидеть спокойно для группового портрета.

На получившейся фотографии девять кошек и семь собак смотрят прямо в камеру.

30-летняя Кэти Смит признает, что жизнь с 17 питомцами бывает хаотичной. Она рассказала Би-би-си, как ей удалось заставить животных хотя бы недолго посидеть смирно.

"Я была очень довольна фото - получился как будто маленький семейный портрет", - говорит Кэти.

"Я много раз пыталась снять котов вместе с собаками, но кто-то постоянно выбегал из кадра".

С собаками было проще, говорит Смит - их внимание легко удержать, если держишь в кулаке лакомство.

Снять котов оказалось сложнее.

"Мне приходилось все время поднимать их и ставить обратно на место, пока они не остались на местах", - говорит Кэти.

Правообладатель иллюстрации Kennedy News and Media Image caption У Кэти Смит три немецких овчарки, три колли, дворняжка и "морки" - гибрид йоркширского терьера с мальтийской болонкой

"После трех попыток я наконец-то их усадила на пару секунд и сделала фотографию, пока они не успели разбежаться", - сказала она.

Дом Кэти Смит стал чем-то вроде убежища для бездомных животных, некоторых из них женщина нашла на улице.

Помимо собак и кошек у Смит четыре волнистых попугайчика, рыбки и маленький еж.

"Жизнь в нашем доме довольно беспорядочная, но к этому привыкаешь", - комментирует она.