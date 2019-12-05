Не сыпь мне... Карикатура о кори на Самоа вызвала скандал в Новой Зеландии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следом за вспышкой в Новой Зеландии эпидемия кори разразилась и на Самоа

После того как в Самоа - островном государстве в Океании - объявили чрезвычайное положение после гибели 60 человек от кори, новозеландская газета Otago Daily Times опубликовала карикатуру на эпидемию в бывшей зависимой территории.

Это не прошло незамеченным, ведь Самоа еще в ноябре объявило чрезвычайное положение для борьбы со вспышкой болезни, а невакцинированных самоанцев призвали вывесить красный флаг у дверей, чтобы помочь медикам опознать, кого еще не нужно привить.

Все школы закрыты, а детям до 17 лет запрещено посещать публичные собрания.

Чиновники из Самоа говорят, что уровень вакцинации населения достиг 55%. Премьер-министр страны Tуилаэпа Саилеле Малиелегаои потребовал довести показатель до 90%.

"Наши дети никогда не станут невосприимчивыми к будущей эпидемии, если мы не обеспечим почти 100-процентный охват вакцинацией, только она поможет", - сказал он во время поездки в одну из больниц страны в среду.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ отправил более 110 тыс. вакцин на архипелаг, Новая Зеландия, несколько десятилетий управлявшая Самоа по мандату Лиги наций, также предоставила врачей, оборудование и расходные материалы, хотя и в самой стране сейчас вспышка кори.

Пропустить Twitter пост , автор: @samoagovt Latest update: 4,052 measles cases have been reported since the outbreak with 171 recorded in the last 24 hours. To date, 60 measles related deaths have been recorded.



VACCINATION UPDATE: Graphic uploaded below - as of 3 December 2019. pic.twitter.com/C93BZL5AC2 — Government of Samoa (@samoagovt) 3 декабря 2019 г.

Минздрав Самоа насчитал более 4 тысяч случаев заражения - в государстве, где проживает немногим менее 200 тысяч человек.

Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после уколов.

При этом некоторые авантюристы начали продавать так называемую "Воду Канген" для лечения заболевания, которая на деле оказалась водой из-под крана.

Тонга и Фиджи также объявили чрезвычайное положение для борьбы со вспышками кори в прошлом месяце. Однако в обеих странах уровень вакцинации намного выше, чем в соседнем Самоа - более 90% в обоих островных государствах - и о случаях с летальным исходом там неизвестно.

Тем не менее, тонганскую женскую сборную по регби на всякий случай заранее поместили в карантин после вспышки заболевания.

Что за карикатура?

На этом фоне карикатура Otago Daily Times, на которой две белые женщины выходят из турбюро, спровоцировала дебаты об отношении издания к самоанской эпидемии, жертвами которой в основном стали маленькие дети.

"Я спросила: "Какие сейчас наименее популярные точки?" - Она сказала: "Те, что люди привозят из Самоа", - гласит диалог на карикатуре.

Многие, включая ведущего утреннего телешоу TVNZ1 Джона Кэмпбелла, оскорбились, увидев рисунок авторства Гэррика Тремейна.

Пропустить Twitter пост , автор: @JohnJCampbell This is terrible, ODT. What a shameful assault on the cartoonist's art - and on empathy, decency, human feeling, and the people of a country with which we're so close. As Sita says, most of the 55 lives lost have been under 5. Who would draw this? Who would publish this? And why? https://t.co/zO0YCnWqwQ — John Campbell (@JohnJCampbell) 3 декабря 2019 г.

"Кто мог такое нарисовать? Кто мог такое опубликовать? И зачем?" - мечет молнии телеведущий в "Твиттере".

Издатель газеты Барри Стюарт поспешил извиниться, назвав рисунок бестактным.

Меж тем, карикатурист Тремейн выразил сожаление из-за неудачно выбранного времени для публикации картинки, но по-прежнему не одобряет критику ее содержания.

"Это простая и легковесная шутка. В [рисунке] ничего не говорится о смерти, детях или вещах, которые, кажется, всех так волнуют", - отметил художник.

"Вот что я о вас думаю, Гэррик Тремейн", - отозвался в отместку рисунком юзер Том Этуата.

В среду после протеста активистов с самоанскими флагами у редакции газеты и осуждения со стороны премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн издание официально прекратило сотрудничество с Тремейном.

От Кукрыниксов до Шарли

Карикатуры вызывают противоречивые отклики практически с момента своего появления и часто оказываются предметом спора между ревнителями общественной морали и сторонниками свободы слова во всех проявлениях.

Рисовальщики различных газет и журналов объясняли смысл своих работ так: карикатура не всегда должна быть сатирой именно над тем, что на ней изображено.

Скандально известное французское издание Charlie Hebdo, некоторые сотрудники которого погибли в январском теракте 2015 года, среди прочего, публиковало карикатуры на утонувшего сирийского мальчика-беженца, крушение российского авиалайнера с туристами в Египте и на пророка Мухаммеда.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo погибли 12 человек

Однако еще в годы Второй мировой войны советское трио карикатуристов под псевдонимом Кукрыниксы рисовало погибших детей с окровавленной одеждой.

На взрывы в московском метро в 2010 году несколько изданий отозвалось карикатурами, среди них - южнокорейская Korea Times, индонезийская Jakarta Post и бельгийский журнал Knack.

Некоторые из этих СМИ впоследствии извинились перед россиянами.

Что такое корь?

Корь - это вирус, который изначально вызывает насморк, чихание и жар.

Через несколько дней это приводит к появлению пятнистой сыпи, которая начинается на лице и распространяется по всему телу.

Большинство людей выздоравливает, однако корь может вызвать пожизненную инвалидность, а порой бывает смертельной, особенно когда вызывает пневмонию или отеки мозга.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Волонтеры ЮНИСЕФ активно проводят вакцинацию на Самоа

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от кори умирает 110 тысяч человек, причем уровень заражения растет во всем мире.

ВОЗ в апреле сообщила, что число зарегистрированных случаев во всем мире увеличилось в четыре раза за первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом в прошлом году.