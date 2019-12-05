Не сыпь мне... Карикатура о кори на Самоа вызвала скандал в Новой Зеландии
После того как в Самоа - островном государстве в Океании - объявили чрезвычайное положение после гибели 60 человек от кори, новозеландская газета Otago Daily Times опубликовала карикатуру на эпидемию в бывшей зависимой территории.
Это не прошло незамеченным, ведь Самоа еще в ноябре объявило чрезвычайное положение для борьбы со вспышкой болезни, а невакцинированных самоанцев призвали вывесить красный флаг у дверей, чтобы помочь медикам опознать, кого еще не нужно привить.
Все школы закрыты, а детям до 17 лет запрещено посещать публичные собрания.
- Интернет-тролли из России пытаются подорвать веру американцев в прививки. Зачем?
- Как россияне болеют корью и при чем тут антипрививочники
- "Вакци-наци": опасны ли прививки?
Чиновники из Самоа говорят, что уровень вакцинации населения достиг 55%. Премьер-министр страны Tуилаэпа Саилеле Малиелегаои потребовал довести показатель до 90%.
"Наши дети никогда не станут невосприимчивыми к будущей эпидемии, если мы не обеспечим почти 100-процентный охват вакцинацией, только она поможет", - сказал он во время поездки в одну из больниц страны в среду.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ отправил более 110 тыс. вакцин на архипелаг, Новая Зеландия, несколько десятилетий управлявшая Самоа по мандату Лиги наций, также предоставила врачей, оборудование и расходные материалы, хотя и в самой стране сейчас вспышка кори.
Минздрав Самоа насчитал более 4 тысяч случаев заражения - в государстве, где проживает немногим менее 200 тысяч человек.
Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после уколов.
При этом некоторые авантюристы начали продавать так называемую "Воду Канген" для лечения заболевания, которая на деле оказалась водой из-под крана.
Тонга и Фиджи также объявили чрезвычайное положение для борьбы со вспышками кори в прошлом месяце. Однако в обеих странах уровень вакцинации намного выше, чем в соседнем Самоа - более 90% в обоих островных государствах - и о случаях с летальным исходом там неизвестно.
Тем не менее, тонганскую женскую сборную по регби на всякий случай заранее поместили в карантин после вспышки заболевания.
Что за карикатура?
На этом фоне карикатура Otago Daily Times, на которой две белые женщины выходят из турбюро, спровоцировала дебаты об отношении издания к самоанской эпидемии, жертвами которой в основном стали маленькие дети.
"Я спросила: "Какие сейчас наименее популярные точки?" - Она сказала: "Те, что люди привозят из Самоа", - гласит диалог на карикатуре.
Многие, включая ведущего утреннего телешоу TVNZ1 Джона Кэмпбелла, оскорбились, увидев рисунок авторства Гэррика Тремейна.
"Кто мог такое нарисовать? Кто мог такое опубликовать? И зачем?" - мечет молнии телеведущий в "Твиттере".
Издатель газеты Барри Стюарт поспешил извиниться, назвав рисунок бестактным.
Меж тем, карикатурист Тремейн выразил сожаление из-за неудачно выбранного времени для публикации картинки, но по-прежнему не одобряет критику ее содержания.
"Это простая и легковесная шутка. В [рисунке] ничего не говорится о смерти, детях или вещах, которые, кажется, всех так волнуют", - отметил художник.
"Вот что я о вас думаю, Гэррик Тремейн", - отозвался в отместку рисунком юзер Том Этуата.
В среду после протеста активистов с самоанскими флагами у редакции газеты и осуждения со стороны премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн издание официально прекратило сотрудничество с Тремейном.
От Кукрыниксов до Шарли
Карикатуры вызывают противоречивые отклики практически с момента своего появления и часто оказываются предметом спора между ревнителями общественной морали и сторонниками свободы слова во всех проявлениях.
Рисовальщики различных газет и журналов объясняли смысл своих работ так: карикатура не всегда должна быть сатирой именно над тем, что на ней изображено.
Скандально известное французское издание Charlie Hebdo, некоторые сотрудники которого погибли в январском теракте 2015 года, среди прочего, публиковало карикатуры на утонувшего сирийского мальчика-беженца, крушение российского авиалайнера с туристами в Египте и на пророка Мухаммеда.
Однако еще в годы Второй мировой войны советское трио карикатуристов под псевдонимом Кукрыниксы рисовало погибших детей с окровавленной одеждой.
На взрывы в московском метро в 2010 году несколько изданий отозвалось карикатурами, среди них - южнокорейская Korea Times, индонезийская Jakarta Post и бельгийский журнал Knack.
Некоторые из этих СМИ впоследствии извинились перед россиянами.
Что такое корь?
Корь - это вирус, который изначально вызывает насморк, чихание и жар.
Через несколько дней это приводит к появлению пятнистой сыпи, которая начинается на лице и распространяется по всему телу.
Большинство людей выздоравливает, однако корь может вызвать пожизненную инвалидность, а порой бывает смертельной, особенно когда вызывает пневмонию или отеки мозга.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от кори умирает 110 тысяч человек, причем уровень заражения растет во всем мире.
ВОЗ в апреле сообщила, что число зарегистрированных случаев во всем мире увеличилось в четыре раза за первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом в прошлом году.