"Бедное старое дерево". Главную елку Лондона осмеяли в соцсетях за унылый вид
Рождественскую ель, установленную на Трафальгарской площади в центре британской столицы, критикуют жители Лондона и пользователи соцсетей. Дерево кажется им облезлым и безжизненным.
Главную елку Великобритании каждый год преподносит в дар Норвегия. Традиция началась с 1947 года, поры послевоенных лишений, когда в городской казне не было денег на большое праздничное дерево.
В этом году дерево не впечатлило некоторых лондонцев, которым не достает в нем веток и пышности.
Вестминстерский совет заявил, что ель, высота которой составляет 21 метр, - это щедрый подарок Лондону от жителей Осло.
Представитель совета заявил, что она насколько высокая, что будет отличаться от любой елки у кого-нибудь дома.
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В защиту елки высказался и британский посол в Норвегии. "Именно так и должно выглядеть 90-летнее дерево высотой в 25 метров в живой природе", - сказал Ричард Вуд.
Надо смотреть на символизм этого подарка, а не считать у него ветви, считает дипломат. С ним согласна и часть комментаторов в "Твиттере". В аккаунте Би-би-си некоторые читатели отмечают, что дух Рождества должен быть простым и скромным.
"Это милое дерево. И спасибо вам, добрые милые люди Норвегии, - написала одна из читательниц. - Просто надо добавить зеленой мишуры там, где ветки поломались при перевозке. Красота в глазах смотрящего".
Ель была собственноручно спилена двумя женщинами - мэром Осло Марианной Борген и главой лондонского района Вестминстер Рут Буш.
"Его вообще не надо было срубать. Лондон теперь и Лондон после войны - разные вещи, - возмущен пользователь "Твиттера" @wkd666. - Теперь это шоу для жителей, которые хотят, чтобы магазины были открыты в Рождество и которые и двух фиг не дадут за Иисуса, Санту или за великодушие, из которого изначально это дерево подарено".
Символ брексита
Однако желающих "посмотреть в иголки" дареному дереву эти аргументы не останавливают.
Внешний вид все же надо учитывать, считают комментаторы, разочарованные тем, что елка, по их мнению, анемична, анорексична, уныла и облезла.
"Просто взгляните на бедняжку... Я бы вставил здесь плохую левацкую шутку про брексит или жесткую экономию госрасходов, но мне просто жалко это бедное старое дерево".
За неделю до всеобщих выборов в стране искушение пошутить на политическую тему слишком велико. Одни видят в "ободранной" елке символ политики тори, другие напротив, состояние экономики в случае победы лейбористов.
"Чем же мы в этом году разозлили жителей Осло?" - спрашивают третьи.
К вечеру четверга ель на Трафальгарской площади уже должна быть украшена и заиграть огнями, так что вал критики, как ожидается, поутихнет.
У лондонской рождественской ели есть свой аккаунт в "Твиттере". Когда один из горожан назвал недовольных в соцсетях троллями, аккаунт елки ответил: "Кажется, троллей из Норвегии я с собой не забирала".
В каком лесу родилась елочка
Эта ель была посажена примерно в 1929 году в лесу рядом с небольшим озером Троллванн, что по-норвежски означает "вода троллей".
Дерево весит около двух тонн и, как заявил Вестминстерский совет, его растили с любовью - лесничие разговаривали с ним и обнимали за ствол.
Ель была спилена 19 ноября в ходе специальной церемонии с участием мэров, а затем была доставлена морем из Бревика в порт Иммингем.
Первое рождественское дерево, установленное на Трафальгарской площади, было 14,6 м высотой. Его подарил норвежский король Хокон VII, которому Британия дала убежище во время вторжения нацистов в Норвегию.