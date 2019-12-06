Правообладатель иллюстрации Disney/Lucasfilm

Не проходит и дня с премьеры сериала "Мандалорец" 12 ноября на Disney+, чтобы по его мотивам не рождались новые мемы про Малыша Йоду из вселенной "Звездных войн".

И это при том, что у юного представителя той же расы, что и культовый персонаж саги - великий магистр ордена джедаев Йода, - даже нет имени.

Тем не менее, образ настолько покорил пользователей интернета, что хотя сериал запустился только на одной платформе, за игрушку малыша уже предлагают почку - пусть и в шутку.

Пользователи Reddit выдвинули несколько теорий: малыш - сын Йоды; его клон; его реинкарнация; просто ребенок той же расы; или же он ученик Люка Скайуокера.

Что мы знаем о маленьком Йоде?

Насколько мы знаем, Малыш Йода на самом деле не является молодой версией магистра из оригинальных "Звездных войн".

Он - вроде как это дитя мужского пола - появился в первом эпизоде сериала "Мандалорец" об охотнике за головами, которого нанимают, чтобы достать ребенка живым или мертвым.

Правообладатель иллюстрации Mattel / Funko Pop / Disney Image caption Фигурки Малыша Йоды не поступят в продажу до мая 2020 года

Однако, обнаружив малыша, тот самый мандалорец решил спасти ребенка и по сути сделать его соучастником своих приключений.

Несмотря на то, что Йода - милый карапуз, ему 50 лет: по сюжету "Звездных войн" у его вида очень долгая продолжительность жизни, ведь магистру Йоде в кино было 900 лет.

Как и магистр, Йода-младший может использовать Силу.

Музыка и одежда

На данный момент вышло четыре серии "Мандалорца". Заключительную - восьмую - пользователям Disney+ покажут 27 декабря, режиссером финального эпизода стал новозеландский комедиант Тайка Вайтити.

В четвертом эпизоде, вышедшем на прошлой неделе, главный герой сажает малыша в кабину звездолета.

Приборная панель с яркими лампочками привлекает внимание Малыша Йоды, и тот начинает нажимать на все кнопки подряд.

Мандалорцу приходится оттащить ребенка подальше от управления, чтобы тот не уничтожил корабль.

В соцсетях живо представили, что мини-Йода включает радио с музыкой, которую взрослый герой не любит.

"У Малыша Йоды есть вкус", - пишет Кевин Уонг, предлагая ему Gimme More Бритни Спирс.

Кристиан Пайлс предлагает малышу Careless Whisper Джорджа Майкла.

Юзер @tautkuscheap предполагает, что мини-Йода включил бы I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

Кроме того, малыш регулярно появляется в сериале в пальто, и не чуждые моды пользователи соцсетей заподозрили, что Йода-младший носит одежду модного дома Martin Margiela - хотя, может быть, это зимняя куртка Rick Owens.

Почему игрушек так долго ждать?

Многие фанаты "Звездных войн удивлены тем, как Disney затянул выпуск соответствующих игрушек.

Правообладатель иллюстрации Jessica Allsop Image caption Джессика Оллсоп готова потратить 200 фунтов (263 доллара) на игрушку Йоды

26-летняя британская инфлюэнсерша Джессика Оллсоп готова потратить 200 фунтов (263 доллара) на игрушку хоть сейчас, но ждать придется до следующего года - фигурки выйдут в мае-июне.

По словам основателя консалтинговой компании по производству игрушек Global Toy Experts Ричарда Готлиба, решение Disney отложить мини-Йоду окажет негативное влияние на индустрию.

"Очень жаль. Что касается сопутствующих товаров, то это огромная упущенная выгода для Disney и потерянная волна хайпа", - говорит он.

Некоторые, однако, думают, что таким образом Disney избежал спойлеров и только подогрел хайп, а также согласился с доводами режиссера Джона Фавро, который призывал не выпускать мерчендайз до премьеры сериала.

Йода на все случаи жизни

Примечательно, что у юзеров малыш Йода служит для иллюстрации примерно чего угодно.

Даже актер и спортсмен Дуэйн "Скала" Джонсон поучаствовал во флешмобе с малышом, мягко потроллив комика Кевина Харта смонтированной фотографией с Йодой.

Правообладатель иллюстрации Instagram/The Rock Image caption Актер и спортсмен Дуэйн "Скала" Джонсон тоже поучаствовал во флешмобе с малышом

"Вся съемочная группа, работающая над вторым сезоном "Мандалорца": "Больше Малыша Йоды! Больше Малыша Йоды", - пишет @Enemies_Allies.

"Беременность не сюрприз и не ошибка. Ты совокуплялась без презерватива! Кого ты ожидала? Малыша Йоду?" - пишет пользовательница wildanhavaza.

А московский уличный художник Никита Голубев нарисовал маленькое существо вкупе с мандалорцем на грязном грузовике с подмосковными номерами и сорвал волну похвалы в свой адрес.