Каждый день рождаются новые мемы про Малыша Йоду. Почему так?
Не проходит и дня с премьеры сериала "Мандалорец" 12 ноября на Disney+, чтобы по его мотивам не рождались новые мемы про Малыша Йоду из вселенной "Звездных войн".
И это при том, что у юного представителя той же расы, что и культовый персонаж саги - великий магистр ордена джедаев Йода, - даже нет имени.
Тем не менее, образ настолько покорил пользователей интернета, что хотя сериал запустился только на одной платформе, за игрушку малыша уже предлагают почку - пусть и в шутку.
Пользователи Reddit выдвинули несколько теорий: малыш - сын Йоды; его клон; его реинкарнация; просто ребенок той же расы; или же он ученик Люка Скайуокера.
Что мы знаем о маленьком Йоде?
Насколько мы знаем, Малыш Йода на самом деле не является молодой версией магистра из оригинальных "Звездных войн".
Он - вроде как это дитя мужского пола - появился в первом эпизоде сериала "Мандалорец" об охотнике за головами, которого нанимают, чтобы достать ребенка живым или мертвым.
Однако, обнаружив малыша, тот самый мандалорец решил спасти ребенка и по сути сделать его соучастником своих приключений.
Несмотря на то, что Йода - милый карапуз, ему 50 лет: по сюжету "Звездных войн" у его вида очень долгая продолжительность жизни, ведь магистру Йоде в кино было 900 лет.
Как и магистр, Йода-младший может использовать Силу.
Музыка и одежда
На данный момент вышло четыре серии "Мандалорца". Заключительную - восьмую - пользователям Disney+ покажут 27 декабря, режиссером финального эпизода стал новозеландский комедиант Тайка Вайтити.
В четвертом эпизоде, вышедшем на прошлой неделе, главный герой сажает малыша в кабину звездолета.
Приборная панель с яркими лампочками привлекает внимание Малыша Йоды, и тот начинает нажимать на все кнопки подряд.
Мандалорцу приходится оттащить ребенка подальше от управления, чтобы тот не уничтожил корабль.
В соцсетях живо представили, что мини-Йода включает радио с музыкой, которую взрослый герой не любит.
"У Малыша Йоды есть вкус", - пишет Кевин Уонг, предлагая ему Gimme More Бритни Спирс.
Кристиан Пайлс предлагает малышу Careless Whisper Джорджа Майкла.
Юзер @tautkuscheap предполагает, что мини-Йода включил бы I Will Always Love You Уитни Хьюстон.
Кроме того, малыш регулярно появляется в сериале в пальто, и не чуждые моды пользователи соцсетей заподозрили, что Йода-младший носит одежду модного дома Martin Margiela - хотя, может быть, это зимняя куртка Rick Owens.
Почему игрушек так долго ждать?
Многие фанаты "Звездных войн удивлены тем, как Disney затянул выпуск соответствующих игрушек.
26-летняя британская инфлюэнсерша Джессика Оллсоп готова потратить 200 фунтов (263 доллара) на игрушку хоть сейчас, но ждать придется до следующего года - фигурки выйдут в мае-июне.
По словам основателя консалтинговой компании по производству игрушек Global Toy Experts Ричарда Готлиба, решение Disney отложить мини-Йоду окажет негативное влияние на индустрию.
"Очень жаль. Что касается сопутствующих товаров, то это огромная упущенная выгода для Disney и потерянная волна хайпа", - говорит он.
Некоторые, однако, думают, что таким образом Disney избежал спойлеров и только подогрел хайп, а также согласился с доводами режиссера Джона Фавро, который призывал не выпускать мерчендайз до премьеры сериала.
Йода на все случаи жизни
Примечательно, что у юзеров малыш Йода служит для иллюстрации примерно чего угодно.
Даже актер и спортсмен Дуэйн "Скала" Джонсон поучаствовал во флешмобе с малышом, мягко потроллив комика Кевина Харта смонтированной фотографией с Йодой.
"Вся съемочная группа, работающая над вторым сезоном "Мандалорца": "Больше Малыша Йоды! Больше Малыша Йоды", - пишет @Enemies_Allies.
"Беременность не сюрприз и не ошибка. Ты совокуплялась без презерватива! Кого ты ожидала? Малыша Йоду?" - пишет пользовательница wildanhavaza.
А московский уличный художник Никита Голубев нарисовал маленькое существо вкупе с мандалорцем на грязном грузовике с подмосковными номерами и сорвал волну похвалы в свой адрес.