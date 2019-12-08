Художник съел чужую работу стоимостью 120 тысяч долларов и назвал это перформансом

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Художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана "Комик" на выставке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич. Экспонат в виде банана, приклеенного к стене монтажным скотчем, был перед этим продан французскому коллекционеру за 120 тысяч долларов.

Датуна выложил видео с поеданием работы в своем "Инстаграме".

"Я уважаю Маурицио, но это арт-перформанс "Голодный художник", - говорит он на видео, поедая банан.

Но банан заменили. Как пишет Miami Herald, в субботу его огородили серебристым шнуром и приставили к нему полицейских.

"Банан - это идея, он [Датуна] не уничтожил произведение искусства," - заявил Люсьен Терра, представитель галереи Перротена, которая работает с Маурицио Кателланом. По словам Терра, работа может считаться подлинной, пока на нее есть сертификат.

"Этот банан фотографируют чаще, чем "Мону Лизу", - сказал Терра.

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Маурицио Кателлан не комментировал произошедшее.

Дэвид Датуна - уроженец Тбилиси и гражданин США, живущий в Нью-Йорке. В 2011 году его работа "Путин - Мона Лиза" была продана за 200 тысяч долларов на торгах в Москве. В США Датуна был автором инсталлляций на тему перемены климата и критиковал президента Дональда Трампа за выход США из Парижского соглашения.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt Image caption В 2016 году Датуна выложил фамилию Трампа на площади из блоков сухого льда

Самой известной работой Маурицио Кателлана называют "Америку" - функционирующий золотой унитаз, который был похищен из Бленхеймского дворца в Британии в сентябре этого года.