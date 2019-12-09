Блогеров впечатлил Cybertruck Илона Маска. Правда, он не в любой гараж поместится

Основатель Tesla Илон Маск проехал на новом футуристичном пикапе Tesla под названием Cybertruck по Малибу в ресторан Nobu со своей девушкой, авант-поп-певицей Граймс и шеф-дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном.

Соцсети неимоверно впечатлились дизайну авто, и многих пользователей откровенно развеселил дизайн трака.

Автомобиль с уникальными характеристиками продемонстрировали в ноябре: он может выдерживать несколько ударов кувалды (но только не по стеклам), его аэродинамика на голову превосходит пикапы конкурентов, только в первые три дня после презентации на Cybertruck поступило более 200 тыс. предзаказов, утверждал Маск.

Тем не менее, угловатые формы авто не всем пришлись по вкусу. Особое недоумение вызвало отсутствие зеркал заднего вида.

"Подождите секундочку… Нет зеркал - значит, это не законно на улицах. Как это возможно?" - спрашивает Брэндон Минимэн.

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Впрочем, как замечает в ответ пользователь @RemodThe, у Cybertruck есть камеры бокового и заднего вида, которые дают больший обзор, нежели традиционные автозеркала.

Осталось лишь, чтобы автоинспекции по миру дали одобрение на камеры вместо зеркал.

"Чем больше я смотрю, тем меньше мне нравится", - размышляет о поездках Cybertruck юзер @Radeon962.

Впрочем, вопрос о размерах пикапа будет заботить самих автомобилистов как минимум не меньше обзора: при высоте в 190 см он может не пролезть в подавляющее большинство как минимум американских гаражей.

Правообладатель иллюстрации Tesla/Handout Image caption На ноябрьской презентации Cybertruck было заметно, что высшая точка кузова авто не ниже 190-сантиметрового Маска

Мало того, средняя длина гаража в США - 6,1 метр, а у пикапа - 5,88 метра, что может привести к очевидным проблемам с размещением Cybertruck.

Маск, однако, пообещал уменьшить высоту авто примерно на 10 сантиметров и поработать над длиной пикапа: возможно, его удастся укоротить на 10-15 см без особого ущерба для его уникальной аэродинамики.

"Знаешь, кто не любил Cybertruck? - Гитлер"

При этом и фанатов у пикапа хватает.

"Ждал такую тачку всю свою жизнь", - залихватски признается Эрик Бендлер.

Некоторые юзеры предлагают собрать пикап из конструктора Lego.

"Cybertruck был бы круче с пулеметом на крыше", - фантазирует @TheMemoryCult.

"Я не люблю Cybertruck", - да я понял. Что тебе вообще нравится? Либерализм? Белый расизм? [...] Знаешь, кто тоже не любил Cybertruck? - Адольф Гитлер", - раздает виртуальные оплеухи и фанатам, и хейтерам детища Tesla @_julhao.

К моменту выхода на рынок Cybertruck, скорее всего, будет не единственным предложением для желающих купить электрический пикап: свои ответы Маску готовят General Motors и относительно новый производитель электромобилей Rivian.

К концу этого года, однако, Tesla стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, обогнав китайскую компанию BYD.

По подсчетам техноблогеров, с первого квартала 2014 по октябрь 2019 года Tesla поставила на рынок более 807 тыс. электромобилей, а BYD - 787 тыс. единиц.