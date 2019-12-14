В чем секрет вирусных роликов с "фудпорн"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом исполинском бургере больше тысячи калорий

Можно ли утверждать, что мода на видео с калорийной пищей в соцсетях потворствует нездоровому питанию?

Видео с приготовлением начиненной несколькими килограммами сыра чеддар свежей индейки в крошке из сырных чипсов посмотрели на YouTube более 4 млн раз.

Это один из примеров "фудпорн" - вирусных роликов на хостинге, где популярное блюдо гиперболизируется.

Вот еще парочка:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красители еды часто преображают привычную пищу

Такие ролики широко распространены в социальных сетях, и растет количество свидетельств того, что они меняют ожидания потребителей от еды.

Среди наиболее известных создателей таких видео - Youtube-каналы Tasty, BuzzFeed Brand, Twisted, Spoon University и Chefclub.

Как правило, сценарий у роликов один: поэтапно демонстрируется снятое сверху вниз приготовление блюда, за пределами стола ничего не показано, а в конце зрителям предстают крупные планы конечного результата в замедленном режиме.

"Когда я смотрю такие сюжеты, моя первая реакция - это отвратительно, мерзко, это перевод продуктов и до ужаса нездоровое дело", - говорит пишущий о еде повар-фрилансер Том Игл, который находит термин "фудпорн" абсолютно адекватным для такого жанра.

Правообладатель иллюстрации Tasty Image caption Так выглядит лазанья в 100 слоев

И все же Игл, который специализируется на современной ресторанной кухне и техниках ферментации, признает подлинную силу соцсетей.

Он полагает, что стоит только разместить готовый результат в "Инстаграме", и рекламщики подумают: "Это все будут заказывать завтра в ресторанах".

Несколько лет назад один нью-йоркский ресторан неплохо заработал именно на такой стратегии.

Главное блюдо в Raclette NYC - раклет - швейцарский сыр, который обычно подают на стол с подогревом и плавлением. Затем его соскребают на другие ингредиенты на тарелке.

Ресторан опубликовал в соцсетях видео приготовления раклета, и его за сутки посмотрели более 8 млн раз.

На следующий день в заведение пришли сотни новых гостей, и шеф-повар должен был нанять 10 новых сотрудников, чтобы справиться со спросом.

Это тот самый эффект, которого хотят добиться рестораны, повара и инфлюэнсеры.

Правообладатель иллюстрации Raclette NYC Image caption Ресторан Raclette NYC вызвал споры среди ценителей еды на YouTube своим видео с плавленым сыром

"Очень много жира"

Возвращаясь к фудпорн, основная цель для многих авторов таких роликов - все же подтолкнуть зрителей, чтобы они попытались приготовить рецепт дома, особенно если он простой, говорит Мэри Бигам, соучредитель компании Dish Works, которая специализируется на съемках видео для брендов.

Однако очевидно, что многие из таких блюд вредны для здоровья.

Сыр с высоким содержанием соли и насыщенных жиров - уже вызов пищеварению. Кроме того, имеет значение и размер порций.

"На этих видеороликах действительно показаны очень калорийные рецепты, они содержат чрезмерное количество жира", - говорит диетолог из Лондонского университета королевы Марии Роберта Алессандрини, имея в виду широкое распространение видео с гигантскими гамбургерами и пиццами.

Правообладатель иллюстрации Christian Smith Image caption Нутрициолог Роберта Алессандрини призывает чаще готовить дома

"Они не имеют ничего общего со здоровой диетой. С другой стороны, я думаю, что приготовление пищи - само по себе положительный момент", - полагает Роберта.

Исследования, на которые ссылается Алессандрини, показывают, что люди, которые готовят дома, часто в целом придерживаются лучшего питания.

Ну а если блюдо, выбранное для фудпорн, не будет содержать в себе более тысячи калорий, как фрикшейки, то есть шанс, что от подобных видео даже будет польза.