"Лучше ядерная зима!" Кто и зачем сжигает книги в XXI веке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрагмент картины испанского художника Педро Берругете (1450-1504) о споре между священниками, в ходе которого они жгут книги

Библиотека на севере Китая избавилась от 65 "незаконных и религиозных" книг из своего фонда. Для демонстративного сожжения выбрали тротуар напротив входа в учреждение. Судя по фото, опубликованному еще 22 октября на сайте уезда Чжэньюань, книги горели плохо из-за пасмурной погоды.

Через несколько дней критики в соцсетях фото удалили. Корреспонденту китайского издания Хунсин Синьвэнь Чжуидао ("Красная звезда") в библиотеке сказали: "По этому вопросу нечего сказать, и не нужно это обсуждать".

Скандал дошел до столичной газеты Beijing News ("Пекинские новости"), которая 8 декабря раскритиковала местных чиновников за самоуправство. Правда, эту редакционную заметку тоже впоследствии удалили.

В Китае книги запрещали и сжигали в эпоху правления императора Цинь Шихуанди (245-210 до н. э.) и "культурной революции" (1966-1976 годы).

В октябре 2019 года министерство образования Китая распорядилось "тщательно очистить" библиотеки средних и начальных школ от книг, которые "пропагандируют суеверия", "незаконную религиозную деятельность", и "неправильное мировоззрение и ценности".

В Европе самые громкие сожжения "дегенеративных" книг проводили немецкие национал-социалисты в 1930-е годы. Однако книги сжигают до сих пор в разных концах света.

Би-би-си вспоминает некоторые громкие (и порой комичные) демонстративные сожжения книг в XXI веке.

Кто: католические священники из Гданьска (Польша)

Когда: март 2019 года

Какие книги сжигали: серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере

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Фото сожжения книг, "проповедующих магию и оккультизм", публиковал в "Фейсбуке" благотворительный фонд "SMS с неба", связанный с католическим приходом в Гданьске. Священники собрали книги, а также "языческие" маски и статуэтки в корзину внутри храма, а затем сожгли их на улице.

"Инквизиторы", "Фаренгейт 451", "как в 1930-х годах в Германии", - цитировало комментарии под постом польское издание Onet.

Вскоре пост был удален, а священники публично извинились. "Сожжение книг и прочих предметов было неудачной идеей, но это не было направлено против какой-либо социальной группы или религии, а также против книг как таковых или какой-либо культуры", - говорилось в заявлении фонда.

Кто: неизвестные краснодарские активисты

Когда: март 2016 года

Какие книги сжигали: Генри Миллера

В пресс-релизе, который цитирует издание "Югополис", произведения Миллера - "Тропик Рака", "Черная весна", "Сексус" и другие - называют "скрижалями Содома".

"Русский мир отмечает праздник весны [Масленицу], но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее генитальными подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна!" - заявили активисты. Похоже, они так шутили.

В распространенном ими ролике раздетые по пояс молодые люди водили хоровод вокруг книжного костра под музыку из "Весны священной" Стравинского.

Кто: библиотекари Воркутинского горно-экономического колледжа

Когда: декабрь 2015 года

Какие книги сжигали: изданные при поддержке Фонда Сороса

Правообладатель иллюстрации 7x7 Image caption По мнению российских властей, Фонд Сороса "представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства"

Всего, согласно указу министерства образования и молодежной политики Коми, из библиотек учебных заведений республики было изъято 413 книг, 53 их них были сожжены, остальные - утилизированы с помощью уничтожителя бумаг, сообщало издание "7x7".

Среди "нежелательных" и популяризирующих "чуждую российской идеологию" были учебники по логике, французскому сюрреализму и учебное пособие по криминалистике.

Генпрокуратура России в ноябре 2015 года признала фонд "Открытое общество" финансиста Джорджа Сороса "нежелательной организацией".

Кто: запрещенная в России группировка "Исламское государство" (ИГ)

Когда: февраль 2015 года

Какие книги сжигали: все, что попадались на пути

Правообладатель иллюстрации Martyn Aim / Getty Images Image caption После прихода запрещенной в России группироки ИГ на севере Ирака почти не осталось публичных библиотек

В феврале 2015 года боевики ИГ взорвали центральную библиотеку Мосула. Во дворе библиотеки исламисты устроили костер из книг и рукописей.

Согласно первым оценкам, количество сожженных книг составило около 8 тыяч. Однако последние сообщения увеличили это число до 112 тысяч рукописей и книг, "в том числе внесенных в список редких документов ЮНЕСКО", - сообщал Independent, ссылаясь на сотрудника библиотеки. Кроме того, боевики кувалдами и дрелями уничтожили ряд экспонатов музея города Мосула.

Когда в 2016 году Ирак освободил Мосул от ИГ, члены интернет-сообщества Mosul Eye начали воссоздавать местные фонды.

Кто: некоторые жители села Айлис (Азербайджан)

Когда: февраль 2013 года

Какие книги сжигали: роман "Каменные сны" своего земляка Акрама Айлисли

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Недавно Айлисли пожаловался, что ему запрещают покидать Азербайджан

Роман посвящен армяно-азербайджанскому конфликту в период его нарастания в конце 1980-х годов. Народы спорили из-за принадлежности Нагорного Карабаха, что в итоге вылилось в войну 1992-1994 годов.

Значительную часть романа занимает история родного села писателя, ныне отделенного от остального Азербайджана территориями Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В 1919 году армянское население села Айлис было уничтожено.

"Каменные сны" после публикации в 2012 году вызвали резкое неприятие в Азербайджане: писатель был обвинен в симпатиях к армянам и раскритикован почти всеми - от местного союза писателей до президента.

На центральной площади Айлис скандировали "Смерть Акраму Айлисли!", "Предатель!" и "Акрам - армянин", рассказывал сайт Haqqin.az. По окончании митинга сожгли несколько десятков книг Айлисли.

Сам Айлисли говорит, что цель произведения - показать возможность сосуществования азербайджанцев и армян. "Роман начинается с того, что азербайджанец бросается спасать старого армянина, которого хотят убить, - рассуждал он в эфире "Голоса России". - Каким образом такой роман может оскорбить и унизить азербайджанский народ?"