Тайский массаж теперь в списке наследия ЮНЕСКО. И альпинизм тоже
Силовой тайский массаж пополнил список нематериального наследия человечества, который ЮНЕСКО начала составлять несколько лет назад.
Пришедший из Таиланда традиционный массаж "нуад", таким образом, признан уникальным явлением, которое нужно сохранять и передать будущим поколениям - наряду с философией йоги, музыкой регги, каталонской акробатикой и бельгийской пивной культурой.
ЮНЕСКО - это подразделение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, культуры и науки во всем мире.
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Список нематериального наследия не следует путать со Всемирным наследием ЮНЕСКО, куда включаются материальные объекты - здания и природные ландшафты - которые ООН считает необходимым охранять.
Каждый год исполком ЮНЕСКО решает, какие национальные традиции добавить к списку нематериального наследия - сейчас в нем уже 550 объектов, разделенных на три категории, из 127 стран.
Россия пока представлена в этом списке лишь двумя пунктами: якутским национальным эпосом и "устной культурой" семейских староверов, живущих в Забайкалье.
В отличие от обычного массажа, тайский "нуад" - это динамичные упражнения, близкие к гимнастике. Полежать на кушетке при таком массаже не удастся, никакие ароматические масла не используются. Терапевты-массажисты (чаще - массажистки) для давления на проблемные "точки" используют колени и плечи.
Как отмечает ЮНЕСКО, "нуад" зародился в деревнях Таиланда: "В каждой деревне был свой целитель, к которому крестьяне приходили снять мышечные боли после тяжелой работы".
В этом году в перечень ЮНЕСКО внесены также:
- ирландская игра на арфе
- альпинизм
- португальский карнавал
Народные сказки, фольклорные песни, танцы и кулинарные рецепты тоже, по мнению ЮНЕСКО, требуют охраны и бережного отношения.
Россия пока представлена в этом списке лишь двумя пунктами: якутским национальным эпосом и "устной культурой" семейских староверов, живущих в Забайкалье.