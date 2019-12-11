Анонимный богач, купивший наряд Оливии Ньютон-Джон из "Бриолина", вернул его актрисе
Черный кожаный пиджак, в котором австралийская кинозвезда Оливия Ньютон-Джон 40 лет назад играла главную роль в культовом мюзикле "Бриолин", вернулся к хозяйке после того, как был продан с аукциона в ноябре за 243200 долларов.
71-летняя Оливия Ньютон-Джонс выставила на продажу свои личные вещи, чтобы собрать средства для созданного ею в 2012 году центра по изучению рака под Мельбурном. В общей сложности аукцион принес 2,4 миллиона долларов.
Анонимный покупатель лично возвратил актрисе знаменитый пиджак, но решил остаться неизвестным. На видео, где растроганная Оливия Ньютон-Джонс обнимает и благодарит его, изображение дарителя размыто.
"Вероятность излечиться от рака после ремиссии благодаря новым методам в тысячу раз выше, чем вероятность, что тот, кто купил знаменитую и дорогую вам вещь, вернет ее вам. Она заслуживает лучшего, чем висеть в шкафу какого-то миллионера и служить предметом похвальбы в загородном клубе", - говорит он.
"Это самый великодушный поступок, который я видела. Я бесконечно благодарна. Я потрясена", - отвечает Ньютон-Джон.
Знаменитая актриса с 1992 года борется с раком груди.
Пиджак был на ней в финальной сцене "Бриолина".
Фильм о любви, преодолевающей преграды и приводящей героев к хэппи-энду, был снят в 1978 году по мотивам одноименного сценического мюзикла. Он по сей день остается самой кассовой музыкальной картиной в прокате США и Канады. "Бриолин" повлиял на тогдашнюю молодежную моду, а песни из него стали хитами.