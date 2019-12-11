Анонимный богач, купивший наряд Оливии Ньютон-Джон из "Бриолина", вернул его актрисе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед началом аукциона: Оливия Ньютон-Джон и ее знаменитый пиджак на плечах манекена

Черный кожаный пиджак, в котором австралийская кинозвезда Оливия Ньютон-Джон 40 лет назад играла главную роль в культовом мюзикле "Бриолин", вернулся к хозяйке после того, как был продан с аукциона в ноябре за 243200 долларов.

71-летняя Оливия Ньютон-Джонс выставила на продажу свои личные вещи, чтобы собрать средства для созданного ею в 2012 году центра по изучению рака под Мельбурном. В общей сложности аукцион принес 2,4 миллиона долларов.

Анонимный покупатель лично возвратил актрисе знаменитый пиджак, но решил остаться неизвестным. На видео, где растроганная Оливия Ньютон-Джонс обнимает и благодарит его, изображение дарителя размыто.

"Вероятность излечиться от рака после ремиссии благодаря новым методам в тысячу раз выше, чем вероятность, что тот, кто купил знаменитую и дорогую вам вещь, вернет ее вам. Она заслуживает лучшего, чем висеть в шкафу какого-то миллионера и служить предметом похвальбы в загородном клубе", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бриолин" сделал Оливию Ньютон-Джон и ее партнера Джона Траволту кинозвездами

"Это самый великодушный поступок, который я видела. Я бесконечно благодарна. Я потрясена", - отвечает Ньютон-Джон.

Знаменитая актриса с 1992 года борется с раком груди.

Пиджак был на ней в финальной сцене "Бриолина".

Фильм о любви, преодолевающей преграды и приводящей героев к хэппи-энду, был снят в 1978 году по мотивам одноименного сценического мюзикла. Он по сей день остается самой кассовой музыкальной картиной в прокате США и Канады. "Бриолин" повлиял на тогдашнюю молодежную моду, а песни из него стали хитами.