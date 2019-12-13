В мае 2021 года два фильма с Киану Ривзом выйдут в один день.

21 мая 2021 года выйдет четвертая часть "Матрицы", где экранная пара Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс воссоединится, и в этот же день выйдет четвертый "Джон Уик" - главную роль там играет тоже Киану.

Новости о возвращении "Матрицы" на экраны впечатлили сотни тысяч фанатов. Теперь в таком же экстазе пребывают и обожатели "Уика", причем это часто одни и те же люди.

Сайт киноманов Rotten Tomatoes уже провозгласил 21 мая 2021 года "Днём Киану Ривза".

Пропустить Twitter пост , автор: @RottenTomatoes May 21, 2021 will be known as Keanu Reeves Day!



Both 'The Matrix 4' and 'John Wick 4' are set to release on that day.



Get ready for an incredible double feature. pic.twitter.com/HTMIuUfp65 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 11 декабря 2019 г.

В случае "Матрицы" уже известно, что Лана Вачовски написала сценарий без сестры Лилли и впервые с начала звездной карьеры дуэта Вачовски выступит сольно как постановщица.

Про режиссера "Уика" еще ничего не известно, однако инсайдеры киноиндустрии предполагают, что постановщику первых трех "Джонов" Чаду Стахелски никто не помешает вернуться в режиссерское кресло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Киану Ривз одинаково любим в ролях Джона Уика и Нео

Фанаты надеются, что актер будет сиять в обеих ролях.

"Та еще головоломка, но надеемся на ситуацию "удача - удача"! Само собой разумеется, что Ривз зажжет в обоих фильмах!" - уверен фанат @Hemanth56073151.

"До чего техника дошла - вашего Киану и там, и тут показывают!" - пародирует сложившуюся ситуацию @miss_kiwifruit.

"Начиная с 2021 года 21 мая становится известным как "День святого Киану" и становится праздником по всему миру", - полагает Мариано Бонора.

Некоторые, впрочем, полагают, что кому-то из фильмов придется "подвинуться".

"Кто-то свернется и перейдет на другую дату. Будет интересно посмотреть, кто первым струсит, лол", - пишет пользовательница "Твиттера" Лиза Би.

"Слишком много концентрации Киану Ривза за один день", - ворчит @originalnamehha.

"Вам билет на фильм с Киану или на фильм с Киану?" - веселится @noconfidenceann.

"Дорогой, пойдём на фильм с Киану или на фильм с Киану? - Дорогая, а давай проведем целый день с Киану? - Это будет потрясающе, дорогой!" - предлагает совместить походы на оба фильма @TCroutons.

"Матрица: Перезагрузка", по данным сайта IMDB, собрала 742 млн долларов в мировом прокате, третий "Джон Уик" - 326 млн долларов.