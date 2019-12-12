"Папу зовут Мунир, но для русских он Миша". В России запустили флешмоб #СтертыеИмена

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Русскоязычная пользовательница "Твиттера" @funiverclover пожаловалась на то, что в России представители различных национальностей вынуждены брать русские имена, чтобы избежать дискриминации.

"Моего отца называли Борисом. Каким образом имя Фарит сложнее?" - возмутилась создательница треда. И запустила флешмоб #СтертыеИмена.

"Мое паспортное имя - Динара. Я ненавижу его не только по личным причинам, но и потому, что нежному языку русского человека всегда было сложно произнести его, - написала пользовательница @dz_clandestine. - Я была Кариной, Ренатой, Диной, Дилярой, Дианой - кем я только не была. А все потому, что несчастные люди не могли прочитать шесть букв".

"Через полгода я меняю имя", - добавила она.

Пропустить Twitter пост , автор: @dz_clandestine #СтертыеИмена



Моя мама — Зульфия Бариевна. Каждая регистрация документа или что-то подобное для неё — это как минимум лишняя минута, чтобы объяснить, что ВАУ славяне в России используют не только ваши имена! — дануша (@dz_clandestine) 10 декабря 2019 г.

"Папу зовут Мунир, но для русских он Миша", - привел свой пример @Hella_Nervous, включаясь в флэшмоб #СтертыеИмена.

"Лет до восьми думала, что моего деда зовут Гена, а его брата Андрей. Потом узнала, что их звали Генрих и Фридрих, - рассказала @serjeantlol. - Представлялись они так для удобства других - и чтобы не создавать лишние стереотипные ассоциации".

"Какой ты Федя, ты - Фирдаус!"

Юрист комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Роза Магомедова связывает это с желанием предвосхитить ожидания окружающих.

"Люди из Средней Азии часто так делают - представляются как Миша, если их зовут Мухаммед, - рассказала она Би-би-си. - У меня был рабочий Фирдаус, для меня не тяжело его так звать. Он сказал, что его звать Федя, я говорю: какой ты Федя, ты - Фирдаус!" - рассказала она Би-би-си.

На флешмоб #СтертыеИмена откликнулись и те, кто с ним не согласны. Они пытаются высмеять людей, считающих "русификацию" имен проявлением ксенофобии.

А для некоторых флешмоб и вовсе стал поводом вспомнить, как назывались улицы до 1917 года.

Подводя итог, пользовательница @funiverclover предложил "говорить про ксенофобию почаще и погромче".