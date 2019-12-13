Пляж в Калифорнии подвергся нашествию "рыбы-пениса"

Пляж в Калифорнии неожиданно покрылся пульсирующими морскими червями класса эхиурид. Американские соцсети взорвались.

Несмотря на то, что эхиуриды относятся не к рыбам, а к морским червям, этот вид по очевидной причине часто называют "рыбой-пенисом".

Обычно эти черви живут под слоем песка, но в районе пляжа Дрейкс-Бич произошло несколько сильных штормов, и в результате беспозвоночные оказались без крыши над головой.

"В следующий раз, когда пойдете на пляж, просто представьте, что в нескольких сантиметрах под вами копошатся тысячи розовых сосисок", - сообщил в "Инстаграме" журнал Bay Nature.

"Да, ко внешнему виду червя есть вопросы. Но нужно помнить, что у него идеальная форма для жизни под землей", - пишет биолог Иван Парр.

Ученые считают, что черви существуют уже 300 миллионов лет. Некоторые из них живут до 25 лет, что очень долго для беспозвоночного.

Родственники найденных в Калифорнии эхиурид живут в Азии. В Корее они считаются деликатесом.